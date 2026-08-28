Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Шефът на Рейсинг Булс впечатлен от Никола Цолов след големия тест

Шефът на Рейсинг Булс впечатлен от Никола Цолов след големия тест

28 Август, 2026 13:57 867 1

  • рейсинг булс-
  • алън пърмейн-
  • футбол-
  • никола цолов

Сесията се проведе на пистата „Имола“

Шефът на Рейсинг Булс впечатлен от Никола Цолов след големия тест - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн даде висока оценка на Никола Цолов след първия тест на българския пилот с болид от Формула 1. Сесията се проведе на пистата „Имола“, където Българския лъв направи първите си километри зад волана на автомобил от най-престижната надпревара в моторните спортове.

Цолов измина около 700 километра с болида на втория отбор на Ред Бул от сезон 2025. Българинът се справи без грешка с програмата и впечатли екипа с бързата си адаптация и професионалния подход.

Представянето му заслужи признанието на Пърмейн, който има над 30-годишен опит във Формула 1. Според него тестът е бил поредната важна крачка в развитието на младия талант.

„Днес беше наистина позитивна стъпка за Никола. Той се адаптира бързо към колата и показа самообладанието, което искаш да видиш от пилот, който сяда в кола от Формула 1 за първи път. Участието му е част от продължаващия план за развитие, който има отборът за неговите млади пилоти, предоставяйки им инструментите, километража и условията да се развият. Виждали сме отново и отново какви таланти произвежда този път и дни като днешния са начинът, по който ние продължаваме да градим“, заяви Пърмейн.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чуденка

    13 0 Отговор
    Браво, желая му успех!

    14:00 28.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове