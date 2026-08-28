Шефът на Рейсинг Булс впечатлен от Никола Цолов след големия тест

Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн даде висока оценка на Никола Цолов след първия тест на българския пилот с болид от Формула 1. Сесията се проведе на пистата „Имола“, където Българския лъв направи първите си километри зад волана на автомобил от най-престижната надпревара в моторните спортове.

Цолов измина около 700 километра с болида на втория отбор на Ред Бул от сезон 2025. Българинът се справи без грешка с програмата и впечатли екипа с бързата си адаптация и професионалния подход.

Представянето му заслужи признанието на Пърмейн, който има над 30-годишен опит във Формула 1. Според него тестът е бил поредната важна крачка в развитието на младия талант.

„Днес беше наистина позитивна стъпка за Никола. Той се адаптира бързо към колата и показа самообладанието, което искаш да видиш от пилот, който сяда в кола от Формула 1 за първи път. Участието му е част от продължаващия план за развитие, който има отборът за неговите млади пилоти, предоставяйки им инструментите, километража и условията да се развият. Виждали сме отново и отново какви таланти произвежда този път и дни като днешния са начинът, по който ние продължаваме да градим“, заяви Пърмейн.

A 690kms TPC run with @visacashapprb at Imola today for Nikola Tsolov as he stakes his claim for an F1 graduation within Red Bull's current logjam of talent. Team boss Alan Permane says: He adapted quickly to the car and showed the composure you want to see from a driver taking… pic.twitter.com/QqAYaXiJEZ — Adam Cooper (@adamcooperF1) August 27, 2026