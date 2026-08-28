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Андрес Иниеста започва треньорската си кариера в ОАЕ: Ново начало за легендата на Барселона

Андрес Иниеста започва треньорската си кариера в ОАЕ: Ново начало за легендата на Барселона

28 Август, 2026 22:51 378 0

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Испанската футболна икона поема ръководството на Гълф Юнайтед и се впуска в предизвикателството на Първа дивизия на ОАЕ

Андрес Иниеста започва треньорската си кариера в ОАЕ: Ново начало за легендата на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След бляскава кариера на терена, Андрес Иниеста – един от най-обичаните и уважавани футболисти на Испания и Барселона – официално навлиза в нова професионална роля. Този уикенд 42-годишният магьосник на средата на терена ще направи своя дебют като старши треньор на Гълф Юнайтед, отбор от Първа дивизия на Обединените арабски емирства.

В социалните мрежи Иниеста не скри ентусиазма си от предстоящото предизвикателство: „Днес поставям началото на нова, вдъхновяваща страница в живота си. За първи път ще водя отбор като треньор – Гълф Юнайтед. Заобиколен съм от страхотен екип и млад, амбициозен състав, изпълнен с желание за успех. Очаквам с нетърпение това приключение. Вперед, Гълф Юнайтед!“, написа той в профила си в X (бивш Twitter).

Гълф Юнайтед се превръща в първия клуб, който поверява кормилото си на Иниеста като главен треньор. След години, изпълнени с трофеи и незабравими мигове на зеления терен, сега той ще се опита да предаде своя опит и страст към футбола на следващото поколение играчи.


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