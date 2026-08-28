Важните новини във ФАКТИ на 28.08.2026 г.

Арестуваха журналистка по време на визитата на Румен Радев в Струмяни (ВИДЕО)

Арестуваха журналистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

„Коритото е на нивото на първите къщи“: Бедственото положение в община Струмяни ще бъде удължено

Разчистването след тежкото наводнение в община Струмяни продължава с помощта на тежка техника, доброволци и екипи на различни институции. Електрозахранването и водоподаването в голяма част от засегнатия район вече са възстановени, съобщи кметът на общината Емил Илиев в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му през деня на терен са работили достатъчно машини, доброволци и представители на различни институции, координирани от общинската администрация и аварийните служби. Основните усилия са били насочени към възстановяване на горната част на речното корито, което на места практически е изчезнало.

Демерджиев отстрани шефа на полицията в Благоевград заради ареста на жена в Струмяни

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР – Благоевград, съобщиха от МВР, цитирани от bTV.

МВР спира временно издаването на паспорти с 10-годишна валидност. Нямало достатъчно бланки за желаещите

Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщиха от МВР.

НСО за ареста в Струмяни: Лицето демонстративно отказа да съдейства, пренебрегна разпорежданията

В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение.

Гюров: Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси

"След като депутат от ПБ обясни на парламентарните журналисти, че той ще посочва кой може да задава въпроси, днес в Струмяни станахме свидетели на задържането на журналист, граждански активист, който искаше да зададе въпрос." Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров във фейсбук, цитиран от novini.bg.

Военноморските сили откриха още три дрона по Черноморието (СНИМКИ)

Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях, открити във водите на Черно море. Това съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от "Фокус".

Денков за ареста в Струмяни: Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че българите няма да търпят това

И бившият премиер и настоящ депутат от "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков коментира ареста на местния активист и журналист Гергана Петрова, съобщават от novini.bg.

БНТ изпрати отговор до Васил Терзиев, в който обясни защо София не бе избрана за домакин на „Евровизия 2027“

БНТ изпрати очаквания от Столична община отговор на искането за обобщена обратна връзка за представянето на кандидатурата на София за град домакин на „Евровизия 2027“ спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване.

Агенцията по безопасност на храните спря чай с пестициди

Чай с пестициди спря Българската агенция по безопасност на храните, съобщават от Нова телевизия. Наднорменото съдържание на остатъци от пестициди е открито в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна.

Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз.

При вноса на чая на пристанище Варна е извършена проверка и са взети проби за лабораторно изследване. Анализът в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните.

Премиерът Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

„Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са го отскубнали в последния момент". Това коментира премиерът Румен Радев от Струмяни в отговор на журналистически въпрос за открития в "Драгалевци" мощен GPS заглушител, съобщават от Нова телевизия.

Той посочи, че се прави всичко възможно останалите елементи от устройството да бъдат открити и призова политическите спорове да останат на заден план.

„Знаете как дълги години олигархията и мафията проникнаха навсякъде - във всички нива на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите, за оздравяване на тези правоохранителни органи“, изтъкна Радев.

На въпрос дали допуска, че някой е "пробил акцията" и е предупредил определени лица, за да бъдат премахнати устройствата в последния момент, Радев заяви: "Не мога нищо да кажа“.

По отношение на минималната работна заплата, на фона на прогнозите на Министерството на финансите за размера ѝ през следващите години - премиерът подчерта: „Започна работата по бюджета за 2027 г. Когато уточним всички параметри на този бюджет, тогава ще можем със сигурност да кажем каква ще бъде минималната работна заплата“.

Водач на мотофреза загина при сблъсък с товарен автомобил край Ветово

Водач на мотофреза загина на място след сблъсък с товарен автомобил на влизане в град Ветово. Инцидентът е станал на регулирано кръстовище, като причините за него се изясняват.

Съдът остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста новите трима обвинени за убийството в Пловдив - две момчета на 17 години и едно на 15. Прокуратурата поиска и тримата да останат за постоянно в ареста. Заседанието се провежда при закрити врата, съобщи Нова тв.

Каква Княжеска градина иска София?

Каква Княжеска градина иска София?

Корнелия Нинова: Румен Радев показа истинското си лице

Всеки ден Радев показва истинското си лице. Днес разби на пух и прах лъжливия си образ на човек от народа. Арестуваха жена, активистка, доброволката Гергана Петрова, само защото се е доближила без лична карта до божеството. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

НОИ за първите 6 месеца на годината: 810 000 души в страната получават пенсия до минималната

810 000 души са с пенсия до минималната - 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на годината, цитирани от БНР. Само десет души получават пенсия над максималната.

Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“

Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“, съобщиха от полицията.

Започва изграждането на бул. „Копенхаген“, който всички очакват от 40 години

„Няма човек, който живее в „Младост“ и всеки ден ползва булевард “Александър Малинов” и не си е задавал въпроса: кога най-после ще има реална алтернатива, която да облекчи движението? Днес направихме една стъпка, която всички чакат от 40 години - първа копка на новия участък на бул. „Копенхаген“. Това заяви кметът Васил Терзиев.

Бойко Борисов събира ГЕРБ за Национално събрание. Ще бъдат гласувани рокади в ръководството

ГЕРБ ще проведе Национално събрание. Форумът ще събере 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от партията, цитирани от "Фокус".

Предстои допълнителна подкрепа за лозарския сектор

Предстои допълнителна подкрепа за лозарския сектор. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, който участва в Открития ден, посветен на мискетовите сортове, организиран от Института по лозарство и винарство в Плевен към Селскостопанската академия. Събитието събра представители на научната общност, лозари, винопроизводители и гости, които имаха възможност да се запознаят с традиционни и нови сортове грозде и да дегустират произведени от тях вина.

Готови са още две експертизи по делото за смъртта на шестима души край „Петрохан“ и Околчица

Готови са още две експертизи по досъдебното производство за смъртта на шестима души в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията са представени днес, 28 август, в Софийската окръжна прокуратура.

ОДМВР-Благоевград за Струмяни: Действахме по искане на НСО ВИДЕО

Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Ангел Славчев: Очевидно след като Радев приключи борбата с олигархията почна да се бори и с жени по селата ВИДЕО

Днес полицията в Струмяни арестува жена, защото се е опитала да снима кортежа на Румен Радев и вероятно заради реплики от нейна страна към Радев, който е бил на посещение в селото.

БАБХ спря овце без документи от Гърция

Българската агенция по безопасност на храните пресече опит за нерегламентирано въвеждане от Гърция на пет овце майки. Животните са превозвани с транспортно средство, което е задържано в непосредствена близост до ГКПП „Златоград – Термес” след сигнал от „Гранична полиция” до ОДБХ – Смолян.

Бик рани тежко мъж край Вакарел, с опасност за живота е

Около 19 часа вчера в РУ-Ихтиман постъпил сигнал за мъж, нападнат от бик в землището на село Вакарел. На място веднага са изпратени полицейски служители, съобщиха от полицията.