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Байерн Мюнхен стартира сезона с гръм и трясък срещу Щутгарт

Байерн Мюнхен стартира сезона с гръм и трясък срещу Щутгарт

28 Август, 2026 23:34 509 1

  • бундеслига-
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  • щутгарт-
  • германия

Мюнхенци демонстрираха класа и мощ в откриващия мач на Бундеслигата

Байерн Мюнхен стартира сезона с гръм и трясък срещу Щутгарт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сезон 2026/27 в германската Бундеслига започна с истински футболен спектакъл на „Алианц Арена“, където Байерн Мюнхен разгроми гостуващия Щутгарт с категоричното 5:1. Шампионите не оставиха никакви съмнения в превъзходството си и зарадваха феновете с голово шоу още в първия кръг.

Домакините наложиха темпото от самото начало, а резултатът бе открит в 21-вата минута. След прецизно изпълнен корнер Дайо Упамекано се извиси над всички и с мощен удар с глава изпрати топката в мрежата на Щутгарт.

Гостите не се предадоха и малко преди почивката бяха на косъм от изравняване – Тиаго Томаш разтресе гредата.

Втората част започна вихрено. В 52-рата минута Йоша Вагноман изненада защитата на Байерн с точен шут от границата на наказателното поле и възстанови равенството.

Радостта на Щутгарт обаче бе краткотрайна – само три минути по-късно Майкъл Олисе върна предимството на баварците с хладнокръвен завършек.

Нещастието застигна Вагноман, който в 57-ата минута си отбеляза автогол, а малко след това Олисе бе на път да оформи хеттрик. Попадението му в 63-ата минута обаче бе отменено след намеса на VAR заради засада.

В заключителните минути Байерн не намали оборотите. Александър Павлович се разписа в 82-рата минута, а в добавеното време Луис Диас сложи точка на спора с пети гол за домакините.


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  • 1 Много як Мач,

    0 0 Отговор
    Сайбари с две асистенции в старта си за Байерн.
    Щутгарт можеха да отбележат в самото начало.
    Байерн are the Manshaft ❗️

    23:43 28.08.2026

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