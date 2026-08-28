Байерн Мюнхен стартира сезона с гръм и трясък срещу Щутгарт

Сезон 2026/27 в германската Бундеслига започна с истински футболен спектакъл на „Алианц Арена“, където Байерн Мюнхен разгроми гостуващия Щутгарт с категоричното 5:1. Шампионите не оставиха никакви съмнения в превъзходството си и зарадваха феновете с голово шоу още в първия кръг.

Домакините наложиха темпото от самото начало, а резултатът бе открит в 21-вата минута. След прецизно изпълнен корнер Дайо Упамекано се извиси над всички и с мощен удар с глава изпрати топката в мрежата на Щутгарт.

Гостите не се предадоха и малко преди почивката бяха на косъм от изравняване – Тиаго Томаш разтресе гредата.

Втората част започна вихрено. В 52-рата минута Йоша Вагноман изненада защитата на Байерн с точен шут от границата на наказателното поле и възстанови равенството.

Радостта на Щутгарт обаче бе краткотрайна – само три минути по-късно Майкъл Олисе върна предимството на баварците с хладнокръвен завършек.

Нещастието застигна Вагноман, който в 57-ата минута си отбеляза автогол, а малко след това Олисе бе на път да оформи хеттрик. Попадението му в 63-ата минута обаче бе отменено след намеса на VAR заради засада.

В заключителните минути Байерн не намали оборотите. Александър Павлович се разписа в 82-рата минута, а в добавеното време Луис Диас сложи точка на спора с пети гол за домакините.