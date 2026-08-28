Минимално ускоряване на инфлацията за август в еврозоната

Инфлацията в еврозоната може да се ускори до 3,3% през август, което би било най-високото ѝ равнище от три години и допълнително би засилило очакванията Европейската централна банка да повиши лихвите през септември. Това показват пазарни прогнози, цитирани от Reuters.

През юли годишната инфлация в еврозоната достигна 2,9%, спрямо 2,8% през юни. Основен фактор за ускорението бяха енергийните цени, които се повишиха с 10% на годишна база. Базисната инфлация, която изключва енергията и храните, също се увеличи до 2,5%.

ЕЦБ вече повиши основната си лихва през юни с 0,25 процентни пункта до 2,25% – първото увеличение от близо три години. Тогава централната банка посочи, че по-високите енергийни цени и конфликтът в Близкия изток засилват инфлационния натиск.

Според източници на аг. Reuters управителите на ЕЦБ са готови да повишат лихвата още веднъж през септември – до 2,50%. Решението обаче ще зависи от данните за инфлацията през август и от новите икономически прогнози на централната банка, които ще бъдат представени на заседанието на 9 и 10 септември.

Допълнителен натиск идва от цените на природния газ и горивата. В същото време икономиката на еврозоната показва по-голяма устойчивост от очакваното, което дава на ЕЦБ повече свобода да затегне паричната политика, без според анализаторите да предизвика рязък спад на икономическата активност.

Пазарите вече почти изцяло са калкулирали увеличение на лихвата с 0,25 процентни пункта през септември. Част от инвеститорите очакват и още едно повишение до края на 2026 г., ако инфлацията остане трайно над целта на ЕЦБ от 2%.