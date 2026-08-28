Сексапилната Мария Луиза Якобели разкри кой е най-ценният ѝ спътник

Очарователната италианска спортна журналистка Мария Луиза Якобели отново прикова вниманието на милионите си почитатели в социалните мрежи. Този път тя не сподели ексклузивни спортни новини, а нещо далеч по-лично – своята най-скъпа компания. В нова публикация в Instagram, където я следват над 5 милиона души, Мария Луиза разкри, че най-верният ѝ приятел е нейното куче. На снимката тя го държи в топла прегръдка, излъчваща обич и нежност.

Постът на Якобели предизвика истински фурор сред последователите ѝ. Харесванията и коментарите заваляха като пролетен дъжд, а мнозина не скриха възхищението си от сладката снимка. Освен трогателния момент с домашния любимец, феновете бяха впечатлени и от свежия летен кадър, на който Мария позира по бански. Несъмнено, комбинацията от чар, стил и любов към животните допълнително засили интереса към публикацията.

Мария Луиза Якобели неведнъж е попадала в светлината на прожекторите – както заради професионалните си успехи, така и заради слуховете за връзка с футболната звезда Килиан Мбапе. Този път обаче тя избра да покаже една по-нежна и човешка страна от живота си, споделяйки кой е истинският ѝ любимец.