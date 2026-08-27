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Барселона взе вратаря Доминик Ливакович

Барселона взе вратаря Доминик Ливакович

27 Август, 2026 18:01 569 0

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Каталунският гранд подсили вратарския пост

Барселона взе вратаря Доминик Ливакович - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона официално привлече хърватския национал Доминик Ливакович. Опитният вратар, който до момента пазеше цветовете на турския Фенербахче, подписа договор за четири години, който ще го задържи в каталунската столица до лятото на 2030 година. Сделката е оценена на 2 милиона евро, като са предвидени и допълнителни бонуси в същия размер.

Ръководството на „блаугранас“ вижда в Ливакович дългосрочно решение за вратарския пост. Въпреки това, все още не е ясно дали 31-годишният страж ще остане в състава през настоящия сезон или ще бъде преотстъпен, за да трупа повече игрови минути. Очаква се в близките дни треньорският щаб да вземе окончателно решение относно бъдещето му.

Докато Барса празнува новото си попълнение, трансферната сага около Хулиан Алварес продължава да държи в напрежение феновете на футбола. Аржентинският нападател пропусна втора поредна тренировка на Атлетико Мадрид поради здравословни проблеми, а слуховете за бъдещето му не стихват. Каталунският клуб не крие желанието си да привлече Алварес. Президентът Жоан Лапорта потвърди, че офертата към нападателя остава на масата и интересът към него е непроменен. Въпреки това, Атлетико Мадрид категорично отказва да преговаря с Барселона, като в официално изявление ръководството на „дюшекчиите“ подчерта, че каталунците не са спазили принципите на професионално отношение

Любопитен обрат в сагата е отказът на Алварес да премине в Арсенал, въпреки щедрата оферта на лондончани, оценена на около 135 милиона евро с включени бонуси. Аржентинецът е категоричен – неговата мечта е да облече екипа на Барселона и не желае да преговаря с други клубове.



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