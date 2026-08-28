Локомотив София привлече нов нападател от Конго - Катулунди Кати се присъединява към "железничарите"

Локомотив София направи пореден ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си конгоанския централен нападател Катулунди Кати. 26-годишният футболист, който до момента защитаваше цветовете на Навбахор (Наманган) от Узбекистан, вече официално е част от "железничарите". Договорът между двете страни е за срок от две години, съобщиха от клуба.

След успешен период в узбекистанското първенство, Катулунди Кати ще има възможност да демонстрира своите качества и на българска земя. Очакванията към него са високи, тъй като Локомотив София се стреми да засили нападателната си мощ под ръководството на опитния треньор Любослав Пенев.

В момента клубът работи по издаването на работна виза за новото си попълнение. Ако всичко върви по план, Катулунди Кати ще бъде на разположение на треньорския щаб веднага след международната пауза.