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Локомотив София привлече нов нападател от Конго - Катулунди Кати се присъединява към "железничарите"

Локомотив София привлече нов нападател от Конго - Катулунди Кати се присъединява към "железничарите"

28 Август, 2026 22:30 427 0

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Столичният клуб подсилва офанзивната си линия с 26-годишния голмайстор от Африка

Локомотив София привлече нов нападател от Конго - Катулунди Кати се присъединява към "железничарите" - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София направи пореден ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си конгоанския централен нападател Катулунди Кати. 26-годишният футболист, който до момента защитаваше цветовете на Навбахор (Наманган) от Узбекистан, вече официално е част от "железничарите". Договорът между двете страни е за срок от две години, съобщиха от клуба.

След успешен период в узбекистанското първенство, Катулунди Кати ще има възможност да демонстрира своите качества и на българска земя. Очакванията към него са високи, тъй като Локомотив София се стреми да засили нападателната си мощ под ръководството на опитния треньор Любослав Пенев.

В момента клубът работи по издаването на работна виза за новото си попълнение. Ако всичко върви по план, Катулунди Кати ще бъде на разположение на треньорския щаб веднага след международната пауза.


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