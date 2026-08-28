НОИ за първите 6 месеца на годината: 810 000 души в страната получават пенсия до минималната

810 000 души са с пенсия до минималната - 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на годината, цитирани от БНР. Само десет души получават пенсия над максималната.
Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София-град – средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали – 432 евро.
Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия "на тавана" се увеличават с 270 души. През първото полугодие хората с пенсии от 1600 евро до ограничението от 1738.40 евро са 16 600 души. Най-много от всички пенсионери – 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. Над 650 000 души получават т.нар. вдовишка добавка, която е 30 процента от пенсията на починалия съпруг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Никой не им е виновен.
Коментиран от #4, #15, #19
16:10 28.08.2026
2 САНДОКАН
16:11 28.08.2026
3 Факт!
16:11 28.08.2026
4 Виж сега,
До коментар #1 от "Ами":Костов, царя, Станишев и Тиквата Борисов бях на друго мнение и си напълниха банковите сметки с народни пари.
16:13 28.08.2026
5 Сега скимтрЯт
16:13 28.08.2026
6 В клуба на богатите
16:14 28.08.2026
7 Трап
16:14 28.08.2026
8 Скапана
16:22 28.08.2026
9 Стадото
16:23 28.08.2026
10 А бе
Коментиран от #13
16:27 28.08.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #14
16:33 28.08.2026
12 Възмутен
ЗаТва сме на това дередже, защото има много просттттаци като теб!
Коментиран от #16
16:39 28.08.2026
13 Ъъъ
До коментар #10 от "А бе":Абе има и такива, които са работели на пълен работен ден, но са били осигурявани на половин ден....Особено в годините след демокрацувта", когато нямаше държава.... То не че сега има, но в онези години е било като в Дивия запад.... Та има и такива, които сега са на минимални пенсии, поради различни причини.
16:39 28.08.2026
14 оня с коня
До коментар #11 от "Сатана Z":пълно е със евтини тролове тука
16:41 28.08.2026
15 И се не сещаш ама хич!
До коментар #1 от "Ами":Я виж една статистика колко са работещите бедни. Първо: всеки иска да получава заплата поне колкото максималния осигурителен доход и съответно да бъде осигуряван на тази сума, но не би. Второ: сивият сектор е сив защото възнагражденията са мизерни и ако удържиш на тези възнаграждения осигурителни вноски и данък за получаване ще остане такава сума, че никой няма да се съгласи да работи за толкова пари т.е. ако не е сив секторът ще бъде никакъв и просто няма да го има. Естествено има и изключения, но със сигурност няма някой, който да е станал милионер от работа на черно. Сега ще питаш ама защо е така? Защото България е на ветровито място, а на токова място даже и ромите - катунари не си правят катун какво останало да дойдат инвестиции. Това НАТО, ЕС , Шенген , Еврозона са всъщност знаци, че ние от погранична република на СССР станахме погранична република и зона на ЕС, като имаме обща граница и с Русия и с Ислямското НАТО вече и тук, който мине, замине все гледа какво да вземем, а не какво да остави. Туй Кауфланд, Лидл, Била като си изтеглят собствениците дивидентите през месец юни и чуждестранните инвестиции в България стават с отрицателен знак. Ей затова тук на туй ветровито място не е имало, нема и нема и да има. Туй то опъвай ушите и карай по тънко по фукарията, че иначе батака те зове, като батака с борчовете на държавата.
Коментиран от #18
16:45 28.08.2026
16 Трап
До коментар #12 от "Възмутен":Важното е, че съм на хранилката вече. Все пак мое и да мразим правото, ама аз и без това съм влезнал само да ‘леба и да чук… м магистратки.
16:47 28.08.2026
17 Дано РР !
16:49 28.08.2026
18 Ама хич не ми пука!
До коментар #15 от "И се не сещаш ама хич!":Аз се пенсионирах рано по категория и пенсията ми не е минимална.
16:52 28.08.2026
19 И пДа Работиш !
До коментар #1 от "Ами":И Да Не Работиш !
Държавата !
Пак Те Краде !
За Да Спечелиш !
Нрябва !
Да Крадеш !
16:56 28.08.2026