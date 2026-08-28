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НОИ за първите 6 месеца на годината: 810 000 души в страната получават пенсия до минималната

НОИ за първите 6 месеца на годината: 810 000 души в страната получават пенсия до минималната

28 Август, 2026 16:07 822 19

  • нои-
  • шест месеца-
  • минимална пенсия

Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София-град – средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали – 432 евро.

НОИ за първите 6 месеца на годината: 810 000 души в страната получават пенсия до минималната - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

810 000 души са с пенсия до минималната - 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на годината, цитирани от БНР. Само десет души получават пенсия над максималната.

Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София-град – средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали – 432 евро.

Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия "на тавана" се увеличават с 270 души. През първото полугодие хората с пенсии от 1600 евро до ограничението от 1738.40 евро са 16 600 души. Най-много от всички пенсионери – 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. Над 650 000 души получават т.нар. вдовишка добавка, която е 30 процента от пенсията на починалия съпруг.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    6 14 Отговор
    да бяха работили.
    Никой не им е виновен.

    Коментиран от #4, #15, #19

    16:10 28.08.2026

  • 2 САНДОКАН

    15 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите , бедните стават още по бедни. Питайте ПРОСТОТО той ще ви обясни колко добре се живее с 300€

    16:11 28.08.2026

  • 3 Факт!

    19 3 Отговор
    Милиарди бяха откраднати от бандата на Борисов. Затова няма пари за родителите ни.

    16:11 28.08.2026

  • 4 Виж сега,

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Костов, царя, Станишев и Тиквата Борисов бях на друго мнение и си напълниха банковите сметки с народни пари.

    16:13 28.08.2026

  • 5 Сега скимтрЯт

    7 6 Отговор
    Имам близки роднини,които от как почна демокрацията 30 години търговия в сивия сектор без да се осигуряват. Сега скимтрЯт, че пенсиите им били малки.

    16:13 28.08.2026

  • 6 В клуба на богатите

    5 3 Отговор
    0во je cтандаpд!

    16:14 28.08.2026

  • 7 Трап

    3 5 Отговор
    Моите родители са на минималната нали цял живот криха осигуровки и се осигуряваха на минимума. Аз затва се набутах в съдебната система сега съм твърдо над МОД и само по-нагоре ще вървя. Трябва да си компенсирам 10-те години на минимум.

    16:14 28.08.2026

  • 8 Скапана

    8 0 Отговор
    долна, крадлива държава

    16:22 28.08.2026

  • 9 Стадото

    6 0 Отговор
    бавно върви към кланницата

    16:23 28.08.2026

  • 10 А бе

    5 0 Отговор
    Колкото се е осигурявал толкова получава но има такива които са получавали в плик и фалшивите телк-ове да ге изловят

    Коментиран от #13

    16:27 28.08.2026

  • 11 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Въф Факти се подвизава голяма част от пенсионерите,които заработват в тролската фабрика на Огнян Минчев

    Коментиран от #14

    16:33 28.08.2026

  • 12 Възмутен

    2 2 Отговор
    До 7
    ЗаТва сме на това дередже, защото има много просттттаци като теб!

    Коментиран от #16

    16:39 28.08.2026

  • 13 Ъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "А бе":

    Абе има и такива, които са работели на пълен работен ден, но са били осигурявани на половин ден....Особено в годините след демокрацувта", когато нямаше държава.... То не че сега има, но в онези години е било като в Дивия запад.... Та има и такива, които сега са на минимални пенсии, поради различни причини.

    16:39 28.08.2026

  • 14 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    пълно е със евтини тролове тука

    16:41 28.08.2026

  • 15 И се не сещаш ама хич!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Я виж една статистика колко са работещите бедни. Първо: всеки иска да получава заплата поне колкото максималния осигурителен доход и съответно да бъде осигуряван на тази сума, но не би. Второ: сивият сектор е сив защото възнагражденията са мизерни и ако удържиш на тези възнаграждения осигурителни вноски и данък за получаване ще остане такава сума, че никой няма да се съгласи да работи за толкова пари т.е. ако не е сив секторът ще бъде никакъв и просто няма да го има. Естествено има и изключения, но със сигурност няма някой, който да е станал милионер от работа на черно. Сега ще питаш ама защо е така? Защото България е на ветровито място, а на токова място даже и ромите - катунари не си правят катун какво останало да дойдат инвестиции. Това НАТО, ЕС , Шенген , Еврозона са всъщност знаци, че ние от погранична република на СССР станахме погранична република и зона на ЕС, като имаме обща граница и с Русия и с Ислямското НАТО вече и тук, който мине, замине все гледа какво да вземем, а не какво да остави. Туй Кауфланд, Лидл, Била като си изтеглят собствениците дивидентите през месец юни и чуждестранните инвестиции в България стават с отрицателен знак. Ей затова тук на туй ветровито място не е имало, нема и нема и да има. Туй то опъвай ушите и карай по тънко по фукарията, че иначе батака те зове, като батака с борчовете на държавата.

    Коментиран от #18

    16:45 28.08.2026

  • 16 Трап

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възмутен":

    Важното е, че съм на хранилката вече. Все пак мое и да мразим правото, ама аз и без това съм влезнал само да ‘леба и да чук… м магистратки.

    16:47 28.08.2026

  • 17 Дано РР !

    0 0 Отговор
    Да Се Задави !

    16:49 28.08.2026

  • 18 Ама хич не ми пука!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "И се не сещаш ама хич!":

    Аз се пенсионирах рано по категория и пенсията ми не е минимална.

    16:52 28.08.2026

  • 19 И пДа Работиш !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    И Да Не Работиш !

    Държавата !

    Пак Те Краде !

    За Да Спечелиш !

    Нрябва !

    Да Крадеш !

    16:56 28.08.2026

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