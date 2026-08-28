Германски компании отчитат ръст на кибератаките от чужди служби

Германските компании все по-често стават обект на кибератаки, свързвани с чуждестранни разузнавателни служби. Според ново проучване на дигиталната асоциация Bitkom 37% от предприятията, засегнати от кражба на данни, индустриален шпионаж или саботаж, са успели да свържат поне един инцидент през последните 12 месеца с чужда разузнавателна служба. Година по-рано делът е бил 28%, а през 2023 г. – едва 7%.

Най-често посочваните източници на атаки са Китай и Русия. 52% от засегнатите компании са проследили поне един инцидент до Китай, а 49% – до Русия. През предходната година и за двете държави делът е бил 46%.

Организираната престъпност обаче остава най-разпространената заплаха. По данни на Bitkom 62% от компаниите са посочили престъпни групи като източник на атаки. Асоциацията предупреждава, че границата между криминални структури и държавно подкрепени операции става все по-трудна за разграничаване.

Общите икономически щети от кражба на данни, шпионаж и саботаж в Германия се оценяват на между 211 млрд. и 270,8 млрд. евро годишно. Bitkom за първи път публикува диапазон, тъй като все повече компании не могатат с достатъчна сигурност да определят дали са били атакувани.

Кибератаките формират около три четвърти от общите щети. 57% от компаниите съобщават за сигурна или предполагаема дигитална саботажна атака, 54% – за проследяване или прихващане на комуникации, а 45% – за дигитална кражба на бизнес данни.

Изкуственият интелект също се превръща в по-важен инструмент за нападателите. Според проучването 80% от компаниите очакват броят на AI-базираните кибератаки да се увеличи, включително чрез автоматизирани обаждания, фалшиви аудио и видео материали и други форми на социално инженерство. В същото време само 43% от предприятията смятат, че са добре подготвени за киберзаплахите, спрямо 50% година по-рано.

Разходите за киберсигурност остават без съществена промяна и представляват около 18% от общите IT бюджети на германските компании.