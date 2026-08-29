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Два късни гола спасиха ПСЖ от загуба срещу Лил

Два късни гола спасиха ПСЖ от загуба срещу Лил

29 Август, 2026 00:27 392 0

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  • бакуа

Парижани измъкнаха точка в добавеното време

Два късни гола спасиха ПСЖ от загуба срещу Лил - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен измъкна точка от Лил в мач от първенството на френската Лига 1, завършил 2:2.

В 21-вата минута Хакон Арнар Харалдсон откри резултата. След майсторско двойно подаване с опитния Оливие Жиру, младият исландски талант изпрати топката неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата на ПСЖ.

Лил продължи да контролира играта и в 84-тата минута удвои преднината си – Жиру изведе Дилан Бакуа с елегантен прехвърлящ пас, а нападателят хладнокръвно реализира за 2:0.

Когато всичко изглеждаше решено, гостите от Париж показаха защо са сред най-големите отбори във Франция. В 91-вата минута Витиня върна надеждата с мощен далечен удар, който остави вратаря на Лил безпомощен.

Четири минути по-късно, в самия край на добавеното време, капитанът Маркиньос засече центриране на Витиня и оформи крайното 2:2, хвърляйки в екстаз гостуващите фенове.

Така Лил пропусна златен шанс да запише престижен успех срещу шампионите, докато ПСЖ за втори пореден път се спасява от поражение с късни голове.


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