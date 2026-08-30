Бивш директор на Арсенал дойде на „Герена“ със списък с играчи

Бившият играч и шеф на Арсенал Еду Гаспар е пристигнал в София и с готов списък за селекция, предаде „Мач Телеграф“.

Еду е представил футболисти, които смята, че могат да свършат работа на Хулио Веласкес. Испанецът има време да ги разгледа внимателно и да прецени кой от тях му трябва. Еду бил готов да започне работа по привличането на всеки, който му бъде посочен от Хулио. Твърди се, че в листата преобладават играчи от Бразилия. Все пак Еду е дал предимство на сънародниците си.

В момента Левски разполага с трима бразилци – Майкон, Евертон Бала и Рейналдо. Първият обаче се дърпа за нов договор, но и Куршума все още не е дал положителен отговор на предложението, което му е направено от „Герена“. Еду е у нас, за да се запознае отблизо с работата в Левски. Вчера той се появи на стадион „Георги Аспарухов“, където разговаря с Георги Костадинов.

Бразилецът, който все още се води на работа в Нотингам, първоначално помагаше на новото ръководство в лицето на Атанас Бостанджиев със съвети. Сега обаче се твърди, че той бъде водещата фигура по спортните въпроси в Борда на директорите, които ще бъде представен на Общото събрание на 14 септември.