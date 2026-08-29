Милан идва в София на 21 януари: обявиха програмата на Левски за Лига Европа

Европейската футболна асоциация (УЕФА) обяви програмата за Българският шампион Левски (София) ще започне участието си в основната групова фаза на турнира Лига Европа с домакинство на австрийския гранд ФК Залцбург на 17-и септември, след което за „сините“ предстоят две гостувания. През октомври тивът на треньора Хулио Веласкес ще пътува до НЕК Неймеген на 15-и и на Виктория (Пилзен) на 22-и, предаде БТА.

Левски влиза в месец ноември с домакински мач на Ягелония (Бялисток) на 5-и, след което гостува на 26-и в Марсилия на местния френски гранд. През декември Левски приема норвежкия Лилестрьом.

Новата 2027-а година е оставила истински десерт за „сините“ фенове, тъй като на 21-и януари в София ще гостува Милан, а на 28-и е последната среща като гост на английския Съндърланд.

Левски стигна до тук след като елиминира последователно Борац (Босна и Херцеговина), Университатя (Крайова, Румъния) и Кайрат (Казахстан), като в плейофния кръг отстъпи на АЕК (Атина).

Основната фаза на турнира Лига Европа се състои от 36 отбора, като всеки от тях играе по осем мача – четири като домакин и четири като гост, а след това се прави класиране. Първите осем отбора отиват на осминафиналите, тези от 9-о до 24-о място играят допълнителен елиминационен етап, а останалите отпадат.

1 кръг: Левски - Залцбург, 19:45 часа, 17 септември 2026 година

2 кръг: НЕК - Левски, 22:00 часа, 15 октомври 2026 година

3 кръг: Виктория (Пилзен) - Левски, 22:00 часа, 22 октомври 2026 година

4 кръг: Левски - Ягелония, 19:45 часа, 5 ноември 2026 година

5 кръг: Марсилия - Левски, 19:45 часа, 26 ноември 2026 година

6 кръг: Левски - Лилестрьом, 22:00 часа, 10 декември 2026 година

7 кръг: Левски - Милан, 22:00 часа, 21 януари 2027 година

8 кръг: Съндърланд - Левски, 22:00 часа, 28 януари 2027 година