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Хулио Веласкес: Настроението в отбора е невероятно

Хулио Веласкес: Настроението в отбора е невероятно

29 Август, 2026 15:19 571 7

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • лига европа-
  • първа лига

Това да бъдем в жребия за Лига Европа е нещо невероятно и нещо, което трябва да оценим, каза треньорът на "сините"

Хулио Веласкес: Настроението в отбора е невероятно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния сблъсък с Ботев (Пловдив) от 7-ия кръг на Първа лига. Двубоят на "Колежа" е от 19:00 часа, предаде БТА.

„Настроението в отбора е невероятно, защото това, което направихме до този момент, е изключително позитивно. Очевидно, когато се състезаваш в който и да е мач, влизаш с идеята да спечелиш. Когато приключи всеки един мач, трябва да поставим нещата в контекста им и да ги анализираме по обективен начин. Отборът отговаря по много позитивен начин във вътрешния шампионат и това, което се случи в предварителните кръгове в Шампионска лига, е нещо, което трябва да сметнем като голям успех.

За нашия клуб в този момент, след толкова години без да играе в групова фаза в някой от европейските турнири, това да бъдем в жребия за Лига Европа е нещо невероятно и нещо, което трябва да оценим. Тези стъпки са в правилната посока. Това е един отбор, който всяка година трябва да има възможност да играе в предварителните кръгове на евротурнирите. Ако някой не е добре, значи имаме голям проблем.

Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът му е върху мача с Ботев Пловдив. Точно там е ключът един отбор да израсне. Ако след един жребий, пет часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Да знаем, че най-важният мач е утрешният мач. Когато дойдат двубоите в Лига Европа, трябва да бъдем професионалисти и отговорни“, заяви Хулио Веласкес.

Испанецът говори и за предстоящата среща с Ботев Пловдив: „Ботев е отбор, който вкъщи играе доста стабилно. Отбор, който променя начина си на игра и го подобрява от началото на сезона и който със сигурност ще ни направи деня доста труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна. Започва една изключително трудна седмица за нас. В утрешния мач трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа. 

Аз съм треньор. Всички организационни въпроси са към ръководството. Дали ще играем в един или друг ден, това не е свързано с мен. Дали ще имаме два или три дни за възстановяване - работим с това, което имаме. Вчера направихме кондиционна тренировка.

Имам изключително голям респект към противника. Първо към самия треньор, с когото винаги сме имали добри отношения. Ботев има всичките условия да се бори за върховите места в първенството. Изключително важен град за България, невероятен стадион. Имат футболисти, с които могат да се борят за място в първата третина на класирането. Трябва да направим добър мач, за да бъдем в позиция да го спечелим“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    6 2 Отговор
    Естествено, че ще е невероятно! Да не би да са паднали с 4:0! 😂😂😂 Дон Хулио се беше приготвил за осмица, така че всичко бангаранга!🤣🤣🤣

    15:25 29.08.2026

  • 2 Според мен

    7 1 Отговор
    Подуяне са все още в будна кома. Дълго време спомена от АЕК ще ги стряска на сън.

    15:32 29.08.2026

  • 3 Дебил

    6 0 Отговор
    Тия колкото повече ги бият, повече се радват. Идиоти 🤣

    Коментиран от #4

    15:33 29.08.2026

  • 4 Левски 1914

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дебил":

    А МЕНТЕТО да не би да побеждават.

    15:42 29.08.2026

  • 5 Нулио, Нулио

    4 0 Отговор
    Вие с 1914-ти, едно си знаете, едно си баеете.
    Да ви се смее ли човек или да плаче

    15:49 29.08.2026

  • 6 ВСИЧКИ ТАМ СА

    1 0 Отговор
    Почетени. Това преди дни да паднеш със 4-0 а можеше и 7-0 и сега да си в невероятно настроение е гавра. Това го могат само почетни президенти и чужденци на които не им пука.

    Коментиран от #7

    16:14 29.08.2026

  • 7 Мисля

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВСИЧКИ ТАМ СА":

    че си има диагноза за такова поведение. Специалист трябва да се произнесе по случая.

    16:21 29.08.2026

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