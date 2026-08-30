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Меси отбеляза четири гола, а Интер Маями победи Монреал със 7:1

Меси отбеляза четири гола, а Интер Маями победи Монреал със 7:1

30 Август, 2026 11:18 523 2

  • лионел меси-
  • интер маями-
  • луис суарес

За Меси това бе седми път в кариерата му, когато отбелязва четири гола в един мач

Меси отбеляза четири гола, а Интер Маями победи Монреал със 7:1 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси отбеляза четири гола, а Интер Маями победи Монреал със 7:1 в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада, предаде БТА.

Аржентинската легенда, Луис Суарес и новото попълнение Каземиро успяха да се разпишат. Меси добави и една асистенция.

Това бе първа победа в Мейджър Лийг Сокър на Интер Маями от 26 юли насам, когато бе победен именно тимът на Монреал в предходния шампионатен двубой. Тогава "чаплите" се наложиха с 1:0 като гости.

За Меси това бе седми път в кариерата му, когато отбелязва четири гола в един мач. Началото на тази серия бе дадено на 6 април 2010 г., когато бе едва на 23 години. Това се случи при успеха на Барселона срещу Арсенал с 4:1 в 1/4-финалите от Шампионската лига.


САЩ
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