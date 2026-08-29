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Меси вече е повече проблем, отколкото решение за Интер Маями

Меси вече е повече проблем, отколкото решение за Интер Маями

29 Август, 2026 08:26 745 0

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Зависимостта на клуба от аржентинската суперзвезда започва да се превръща в пречка пред развитието му

Меси вече е повече проблем, отколкото решение за Интер Маями - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер Маями все повече изгражда клуба около Лионел Меси и хората, на които аржентинската звезда има доверие.

Стратегията първоначално донесе успехи, но напоследък започва да дава обратен ефект. След пет поредни мача без победа клубът освободи временния треньор Гийермо Ойос и назначи Кили Гонсалес. Изборът на Гонсалес обаче отново повдига въпроси за прекомерното влияние на Меси.

Двамата се познават от години, родом са от Росарио и са били съотборници в националния отбор на Аржентина. Проблемът е, че Гонсалес няма сериозен треньорски успех – в предишните си три клубни назначения е записал едва 32,5% успеваемост и никога не е печелил трофей.

Самият Меси продължава да бъде най-добрият играч на Интер Маями, но дори неговите 14 гола и 9 асистенции в 18 мача вече не са достатъчни, за да компенсират проблемите в състава.

Новият треньор ще трябва едновременно да изгради конкурентоспособен отбор и да поддържа добри отношения със суперзвездата – задача, която се оказа твърде трудна и за предшественика му Хавиер Масчерано. Зависимостта от Меси вече поставя въпроса дали клубът не е започнал да поставя личните предпочитания на звездата над дългосрочното изграждане на успешен отбор.


САЩ
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