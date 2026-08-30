Габриел Жезус е близо до трансфер в Барселона

Барселона е близо до подписването на договор с нападателя на Арсенал Габриел Жезус, съобщава Press Association, предаде БТА.

Сделката за бразилския национал е на стойност 10 милиона евро и се очаква да бъде финализирана преди крайния срок за трансфери във вторник.

Жезус беше свързван и с трансфер в отбора от Серия А Наполи.

29-годишният футболист е отбелязал 32 гола в 123 мача за Арсенал, откакто пристигна от съперника от Висшата лига Манчестър Сити през 2022-а. Престоят му на стадион „Емирейтс“ беше възпрепятстван от две сериозни контузии на коляното. Жезус записа само три двубоя като титуляр в елита миналия сезон, като „артилеристите“ спечелиха титлата във Висшата лига за първи път от 2004-а насам.

Той не фигурира в съставите на Микел Артета за победата с 3:0 за Комюнити Шийлд над бившия си клуб Сити на 16 август и за успеха с 3:0 в първенството срещу Ковънтри миналия петък.