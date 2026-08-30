Националният отбор на България по баскетбол постигна убедителна победа над Румъния

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол изигра силен мач и победи Румъния като гост със 103:86 (34:32, 23:16, 20:18, 206:20) в първата си среща от група D във във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония, предаде БТА.

Селекционерът Любомир Минчев започна със следната стартова петица: Умоджа Гибсън, Павлин Иванов, Йордан Минчев, Борислав Младенов, Александър Везенков. Гибсън направи дебют с екипа на България.

Единствено първата четвърт беше равностойна, след което националите поеха контрола върху играта и превъзходжаха домакините във всички показатели на играта. На почивката те имаха аванс от 57:48.

В третата част гостите увеличиха малко преднината си и след 30 минути водеха с 77:66. Българите започнаха последната четвърт със серия от 7:0 за 84:66 и до края нямаха проблеми, за да стигнат до крайния успех.

Изключително силен мач изигра звездата на българския състав Александър Везенков, който се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Борислав Младенов добави "дабъл-дабъл" - 14 точки и 11 борби.

За румънците дарън Ръсел записа 22 точки, а Драгош Дикулеску - 17.

Следващият двубой на тима на Любомир Минчев е домакинство на Дания на 26 ноември.

В първия мач от групата преди няколко дни Румъния победи Дания като гост с 89:78.