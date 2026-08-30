Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Баскетбол »
Националният отбор на България по баскетбол постигна убедителна победа над Румъния

Националният отбор на България по баскетбол постигна убедителна победа над Румъния

30 Август, 2026 19:59 478 1

  • баскетбол-
  • евробаскет-
  • българия-
  • румъния-
  • александър везенков-
  • любомир минчев

Следващият двубой на тима на Любомир Минчев е домакинство на Дания на 26 ноември

Националният отбор на България по баскетбол постигна убедителна победа над Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол изигра силен мач и победи Румъния като гост със 103:86 (34:32, 23:16, 20:18, 206:20) в първата си среща от група D във във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония, предаде БТА.

Селекционерът Любомир Минчев започна със следната стартова петица: Умоджа Гибсън, Павлин Иванов, Йордан Минчев, Борислав Младенов, Александър Везенков. Гибсън направи дебют с екипа на България.

Единствено първата четвърт беше равностойна, след което националите поеха контрола върху играта и превъзходжаха домакините във всички показатели на играта. На почивката те имаха аванс от 57:48.

В третата част гостите увеличиха малко преднината си и след 30 минути водеха с 77:66. Българите започнаха последната четвърт със серия от 7:0 за 84:66 и до края нямаха проблеми, за да стигнат до крайния успех.

Изключително силен мач изигра звездата на българския състав Александър Везенков, който се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Борислав Младенов добави "дабъл-дабъл" - 14 точки и 11 борби.

За румънците дарън Ръсел записа 22 точки, а Драгош Дикулеску - 17.

Следващият двубой на тима на Любомир Минчев е домакинство на Дания на 26 ноември.

В първия мач от групата преди няколко дни Румъния победи Дания като гост с 89:78.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    2 0 Отговор
    Браво на Везенков! Истински герой и истински българин.Нека го сравним с Григор Димитров, който се гнуси и срамува да играе за България.

    20:03 30.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове