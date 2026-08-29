Ливърпул и Нотингам завършиха наравно в зрелищен мач от Висшата лига

Ливърпул и Нотингам Форест завършиха 2:2 в зрелищен двубой на „Анфийлд“ от втория кръг на Висшата лига. Мърсисайдци на два пъти се оказваха в ролята на догонващи, но попаденията на Александър Исак и Виктор Муньос им позволиха да избегнат поражението, предаде БНТ.

Така Ливърпул записа второ поредно равенство 2:2 от началото на сезона под ръководството на Андони Ираола. Нотингам Форест пък спечели първата си точка, след като в откриващия кръг отстъпи с 0:1 на Лийдс.

Гостите започнаха по-добре на "Анфийлд“ и директният им футбол създаваше сериозни проблеми на отбраната на Ливърпул. По-активното начало на Форест беше материализирано в 24-ата минута. Дълго подаване на Матс Селс намери Игор Жезус зад защитата на домакините. Нападателят задържа топката и комбинира с Морган Гибс-Уайт, който продължи към Дан Ндойе. Швейцарецът завърши атаката с прецизен диагонален удар покрай Алисон за 0:1.

Ливърпул постепенно намери своя ритъм и в 32-ата минута стигна до попадение. Флориан Вирц отне подаване на Джеймс МакаТий, след което получи обратно топката от Жереми Фримпонг и я изпрати в мрежата. Радостта на домакините обаче продължи кратко, тъй като след намесата на ВАР голът беше отменен заради засада на Фримпонг.

Вирц отново беше в центъра на събитията в 39-ата минута. След центриране на Коди Гакпо германецът спечели въздушния двубой и стреля опасно с глава, но Селс демонстрира отличен рефлекс и изби над напречната греда.

В края на първата част Виктор Муньос също получи възможност, но стреля над вратата. В добавеното време Форест беше на сантиметри от удвояване на аванса си. Ола Айна центрира, Игор Жезус отклони към вратата, а Алисон реагира блестящо и изби топката в напречната греда.

Ливърпул излезе преобразен след почивката и постави съперника под сериозен натиск. Това даде резултат в 60-ата минута, когато Вирц намери Гакпо, а нидерландецът се освободи от Неко Уилямс и пусна остро подаване по земя през малкото наказателно поле. Александър Исак се пласира отлично и отблизо засече за 1:1. Шведът беше останал почти незабележим през първото полувреме, но се възползва от първата си голяма възможност.

Пет минути по-късно Исак отново можеше да се окаже в голова позиция, но не успя да овладее подаването към него и шансът за пълен обрат беше пропуснат.

Вместо това Нотингам Форест отново поведе. В 69-ата минута влезлият като резерва Лиъм Делап изпълни бързо странично хвърляне и изведе Неко Уилямс зад защитата. Алисон излезе напред и последва контакт с футболиста на гостите. Реферът посочи бялата точка, а решението му беше потвърдено и след проверка с ВАР.

Морган Гибс-Уайт пое отговорността и в 70-ата минута прати Алисон в обратния ъгъл за 1:2. Бразилският страж на домакините получи и жълт картон за протестите си след отсъдената дузпа.

Ливърпул обаче отново намери начин да се върне. В 82-ата минута Вирц изведе Виктор Муньос с отлично подаване. Той се обърна майсторски, освободи се от прекия си пазач и стреля от малък ъгъл. Топката рикошира леко в защитник на Форест, преди да преодолее Селс за 2:2.

Мърсисайдци веднага потърсиха и победата. Само две минути след изравняването Миленкович извърши нарушение срещу Райън Гравенберх, а Доминик Собослай изпълни последвалия пряк свободен удар. Унгарецът завъртя опасно топката, която премина на сантиметри от вратата.

Форест също получи възможност да нанесе решителен удар. Делап отправи нисък изстрел, който след рикошет премина покрай вратата, а малко по-късно отново се устреми към наказателното поле, но Собослай успя да го спре.

Последните минути преминаха под сериозен натиск на Ливърпул. Петте минути добавено време дадоха още надежда на публиката на „Анфийлд“, а домакините обсадиха наказателното поле на съперника.

В 90+3 минута Муньос проби отдясно и центрира опасно, но Миленкович изчисти. При една от последните атаки ново центриране беше насочено към наказателното поле, но Селс излезе уверено и улови.

До трети гол за някой от двата отбора не се стигна и срещата приключи 2:2. Ливърпул показа характер и два пъти заличи аванса на съперника, но за втори пореден кръг не успя да стигне до победата. Нотингам Форест пък напусна "Анфийлд“ с първата си точка за новия сезон.

Флориан Вирц влезе в историята на Висшата лига с отменения си гол.

Обяснението на съдията Сам Барът за решението бе излъчено за първи път директно по телевизията Флориан Вирц стана част от исторически момент във Висшата лига, макар и по неприятен за Ливърпул начин.

В двубоя с Нотингам Форест, завършил при резултат 2:2, попадението на германеца в 32-та минута бе отменено заради засада, но обяснението на съдията Сам Барът към играчите бе излъчено на живо по телевизията. Това е първият случай в историята на Висшата лига, в който зрителите получават възможност да чуят обяснение на съдията за отменен гол по време на самия мач.

Нововъведението е част от промените през този сезон, които позволяват на телевизионните оператори в определени ситуации да излъчват комуникацията между съдиите и футболистите. Барът обясни на капитана на Ливърпул Върджил ван Дайк, че Жереми Фримпонг е бил в засада, след като топката е рикоширала в самия Вирц. „Ще бъде засада“, обясни реферът, като уточни причината за решението. След това аудиото бе прекъснато, което показва, че подобни разговори вероятно ще бъдат излъчвани внимателно и само в определени моменти.