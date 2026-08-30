Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси победи Брайтън в трилър със седем попадения

Челси победи Брайтън в трилър със седем попадения

30 Август, 2026 18:22 1 055 2

  • висша лига-
  • челси-
  • брайтън-
  • съндърланд

Съндърланд спечели домакинството си на Фулъм с минималното 1:0 в друга среща от кръга във Висшата лига

Челси победи Брайтън в трилър със седем попадения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Челси победи Брайтън с 4:3 в мач от втория кръг на Висшата лига, предаде БНТ.

Срещата започна с минута аплодисменти в памет на бившия футболист на столичани Боби Тамблинг и бившият собственик на клуба Кен Бейтс. Титуляр за домакините бе Емилиано Мартинес, който по-рано днес бе представен като ново попълнение.

Лондончани откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в 4-ата минута. При ъглов удар вратарят Барт Вербруген и защитникът Матс Вифер си попречиха при спорна топка. Стражът изпусна кълбото, което отиде на пътя на Ромео Лавия. Полузащитникът бе точен от непосредствена близост.

Възпитаниците на Шаби Алонсо удвоиха преднината си десет минути по-късно. Педро Нето засече подаване по земя в наказателното поле на Морган Роджърс.

Жоао Педро също записа името си сред голмайсторите в 32-ата минута. Бразилецът овладя подаване в пеналтерията на Йорел Хато и се разписа с шут по земя в далечния ъгъл. До края на полувремето "чайките" намалиха изоставането си. Малик Ялкуйе завърши контраатака с изстрел от воле от вътрешността на наказателното поле.

След почивката гостите стигнаха до нов гол. В опит да блокира центриране на Паскал Грос, Жоао Педро изпрати топката в собствената си врата. Футболистите в синьо възобновиха аванса си от два гола в 74-ата минута. Пробив на Коул Палмър завърши с удар извън наказателното поле в близкия ъгъл. Отвъд добавеното време от 5 минути Паскал Грос оформи крайния резултат с удар с глава.

Челси заема 3-ото място в класирането с пълен актив от 6 пункта. Брайтън се намира на 8-ата позиция в подреждането с 3 точки. В останалите мачове от деня, Съндърланд спечели домакинството си на Фулъм с минималното 1:0 с гол на Уилсон Исидор, а срещата между Лийдс и Брентфорд завърши при равенство 1:1.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Т.е., трилър-шоу.

    Коментиран от #2

    18:39 30.08.2026

  • 2 джо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    чак трилър... "челси" си контролираха мача от първата до последната минута.

    20:20 30.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове