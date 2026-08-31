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Обявиха датата и часа на мача за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА

Обявиха датата и часа на мача за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА

31 Август, 2026 18:39 470 1

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Билетите за срещата ще бъдат пуснати в продажба в сряда (2 септември) в 10:00 часа

Обявиха датата и часа на мача за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че мачът за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА ще се проведе на 9 септември (сряда) от 18:30 часа на Национален стадион „Васил Левски“ в София.

Начини за закупуване на билети

Билетите за срещата ще бъдат пуснати в продажба в сряда (2 септември) в 10:00 часа в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Символичен домакин на срещата е ПФК Левски София. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

Сектор А и Сектор Б

Привържениците на ПФК ЦСКА София ще заемат:

Сектор В и Сектор Г

Буферни зони на стадиона ще бъдат „Лъвчетата“ на сектор Б (блокове 25, 26 и 27) и „Лъвчетата“ на сектор Г (блокове 43, 44 и 45).

Последни в продажба ще бъдат пуснати билети за блок 10 на Сектор А и блок 28 на Сектор В.

Цени на билетите

- Сектор А (ВИП) – 100 евро

- Сектор А (ложи 3, 4, 5, 6, 7) – 50 евро

- Сектори А и В – 30 евро

- Сектори Б и Г – 15 евро

Важно за достъпа на феновете

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.


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  • 1 Хмм

    0 0 Отговор
    Какво може да се види? Мачът между АЕК и ОФИ е по-интересен.

    19:03 31.08.2026

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