Ливърпул затваря вратата за Гакпо

Ливърпул демонстрира твърдост и решителност, като отхвърли внушителното предложение на Манчестър Сити за Коди Гакпо. Английският гранд не се поддаде на изкушението от 85 милиона паунда и предпочете да запази нидерландския нападател в редиците си.

Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, ръководството на "червените" е взело категоричното решение да не се разделя с Гакпо, тъй като времето за намиране на адекватен заместник изтича. Самият футболист също е изразил желание да продължи да носи екипа на Ливърпул, което допълнително е наклонило везните в полза на оставането му.

След като сделката за Гакпо пропадна, "гражданите" са принудени да пренасочат вниманието си към други потенциални трансферни цели. Сред имената, които се спрягат за подсилване на атаката на Сити, изпъкват Илиман Ндиайе и Енцо Фернандес.