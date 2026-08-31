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Ливърпул затваря вратата за Гакпо

Ливърпул затваря вратата за Гакпо

31 Август, 2026 21:25 488 0

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Мърсисайдци категорично отказаха да се разделят с нидерландската си звезда, въпреки щедрата оферта от Манчестър Сити

Ливърпул затваря вратата за Гакпо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул демонстрира твърдост и решителност, като отхвърли внушителното предложение на Манчестър Сити за Коди Гакпо. Английският гранд не се поддаде на изкушението от 85 милиона паунда и предпочете да запази нидерландския нападател в редиците си.

Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, ръководството на "червените" е взело категоричното решение да не се разделя с Гакпо, тъй като времето за намиране на адекватен заместник изтича. Самият футболист също е изразил желание да продължи да носи екипа на Ливърпул, което допълнително е наклонило везните в полза на оставането му.

След като сделката за Гакпо пропадна, "гражданите" са принудени да пренасочат вниманието си към други потенциални трансферни цели. Сред имената, които се спрягат за подсилване на атаката на Сити, изпъкват Илиман Ндиайе и Енцо Фернандес.


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