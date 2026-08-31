Арина Сабаленка стартира с гръмка победа защитата на титлата си в Ню Йорк

Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста при дамите, даде силна заявка за нов триумф на Откритото първенство на САЩ. В първия си мач от тазгодишното издание на престижния турнир в Ню Йорк, 28-годишната беларускиня не остави никакви шансове на колумбийката Камила Осорио, като я победи с категоричното 6:2, 6:4. Срещата приключи за по-малко от 90 минути, а Сабаленка показа защо е действащата шампионка на US Open.

Сабаленка впечатли с мощен сервис, реализирайки 5 аса – с два повече от 24-годишната Осорио, която заема 59-о място в световната ранглиста. Колумбийката изпита сериозни затруднения при началния удар и допусна цели 9 двойни грешки, докато Сабаленка сбърка само 4 пъти. Беларуската тенисистка спечели 13 от 25 разигравания на втори сервис и успя да отрази 5 от 7 възможности за пробив, които Осорио си изработи. В същото време Сабаленка проби подаването на съперничката си цели 5 пъти, което наклони везните категорично в нейна полза.

Следващото препятствие за световната номер 1 е рускинята Полина Ятценко.