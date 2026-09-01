Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Салах пак се разписа, но Трабзонспор отново падна

Салах пак се разписа, но Трабзонспор отново падна

1 Септември, 2026 08:00 618 3

  • мохамед салах-
  • трабзонспор-
  • амедспор-
  • футбол

Бъдещият съперник на ЦСКА остава непостоянен преди Лигата на конференциите

Салах пак се разписа, но Трабзонспор отново падна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах отбеляза третото си попадение с фланелката на Трабзонспор, което обаче не бе достатъчно новия му отбор, който регистрира поражение с 1:2 от тима на Амедспор в среща от третия кръг на турската Суперлиг. Така състава, който е бъдещ съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, вече има една победа, едно равенство и една загуба в шампионата на южната ни съседка и заема 11-тото място във временното класиране. Амедспор пък е шести с два успеха и едно поражение.

Египтянинът бе титуляр за Трабзонспор, а в навечерието на двубоя той разбра, че улица ще носи неговото име.

Това като че ли го вдъхнови и още в 11-тата минута Салах изригна с попадение, което изведе неговият тим.

След това обаче гостите трябваше да свалят "розовите очила" и десетина минути преди края на редовното време им се наложи да извършат принудителна смяна. Ноа Савиоло трябваше да напусне, а на негово място се появи Арал Симсир. Сидни Лопес Кабрал и Чибуике Нваиву пък получиха жълти картони във времето до почивката.

Така домакините се възползваха от психологическия удар, който получи техния съперник и си спечелиха дузпа в добавеното време, която Диагне пропусна, но при добавката Ира Сор възстанови пет минути след края на редовното време на първата част.

През второто полувреме тимът Амедспор съумя да стигне и до пълен обрат. Това отново стана с късно попадение, което този път дойде в 90-ата минута, когато Гифт Орбан се разписа, за да изведе своя тим до втора победа от началото на сезона.

Това бе второ поредно поражение за Трабзонспор, който през миналата седмица регистрира болезнена загуба с 0:4 от Ференцварош в Будапеща и отпадна от Лига Европа. Това прати турците в Лигата на конференциите, където ще играят с ЦСКА на 26 ноември в София, когато "червените" трябва да приемат Мохамед Салах и компания на обновеното си супербижу в "Борисовата градина". Иначе в следващия си мач от Сюперлиг Трабзонспор ще приеме Генчлербирлиги. Този двубой предстои на 6 септември от 20:00 часа българско време.

Амедспор пък ще бъде гост в следващия кръг на Касъмпаша по-рано в същия ден от 17:00 часа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Тоя що отиде в тоя ц.гански отбор и първенство се чудя? Сигурно са му предложили някаква баснословна заплата?

    Коментиран от #3

    08:13 01.09.2026

  • 2 Левски 1914

    1 0 Отговор
    А пък МЕНТЕТО са много постоянни.

    08:31 01.09.2026

  • 3 Разбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    17 милиончета на година. Тоя ще ги фалира само за 1 сезон

    08:35 01.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове