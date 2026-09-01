Салах пак се разписа, но Трабзонспор отново падна

Мохамед Салах отбеляза третото си попадение с фланелката на Трабзонспор, което обаче не бе достатъчно новия му отбор, който регистрира поражение с 1:2 от тима на Амедспор в среща от третия кръг на турската Суперлиг. Така състава, който е бъдещ съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, вече има една победа, едно равенство и една загуба в шампионата на южната ни съседка и заема 11-тото място във временното класиране. Амедспор пък е шести с два успеха и едно поражение.
Египтянинът бе титуляр за Трабзонспор, а в навечерието на двубоя той разбра, че улица ще носи неговото име.
Това като че ли го вдъхнови и още в 11-тата минута Салах изригна с попадение, което изведе неговият тим.
След това обаче гостите трябваше да свалят "розовите очила" и десетина минути преди края на редовното време им се наложи да извършат принудителна смяна. Ноа Савиоло трябваше да напусне, а на негово място се появи Арал Симсир. Сидни Лопес Кабрал и Чибуике Нваиву пък получиха жълти картони във времето до почивката.
Mohamed Salah'ın golüyle Amedspor karşısında 1-0 öndeyiz! 💪#AMDvTS pic.twitter.com/XHLDF2MU5v— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 31, 2026
Така домакините се възползваха от психологическия удар, който получи техния съперник и си спечелиха дузпа в добавеното време, която Диагне пропусна, но при добавката Ира Сор възстанови пет минути след края на редовното време на първата част.
През второто полувреме тимът Амедспор съумя да стигне и до пълен обрат. Това отново стана с късно попадение, което този път дойде в 90-ата минута, когато Гифт Орбан се разписа, за да изведе своя тим до втора победа от началото на сезона.
⏱ 90’ Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 31, 2026
Amedspor 2-1 Trabzonspor #AMDvTS pic.twitter.com/Zs92aiJMJi
Това бе второ поредно поражение за Трабзонспор, който през миналата седмица регистрира болезнена загуба с 0:4 от Ференцварош в Будапеща и отпадна от Лига Европа. Това прати турците в Лигата на конференциите, където ще играят с ЦСКА на 26 ноември в София, когато "червените" трябва да приемат Мохамед Салах и компания на обновеното си супербижу в "Борисовата градина". Иначе в следващия си мач от Сюперлиг Трабзонспор ще приеме Генчлербирлиги. Този двубой предстои на 6 септември от 20:00 часа българско време.
Амедспор пък ще бъде гост в следващия кръг на Касъмпаша по-рано в същия ден от 17:00 часа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казанлъшкия
Коментиран от #3
08:13 01.09.2026
2 Левски 1914
08:31 01.09.2026
3 Разбирач
До коментар #1 от "Казанлъшкия":17 милиончета на година. Тоя ще ги фалира само за 1 сезон
08:35 01.09.2026