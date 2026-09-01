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Челси дава крило под наем на друг лондонски клуб

Челси дава крило под наем на друг лондонски клуб

1 Септември, 2026 10:58 511 0

  • михайло мудрик-
  • челси-
  • тотнъм-
  • футбол-
  • висша лига

Мудрик също така е договорил личните си условия с "шпорите"

Челси дава крило под наем на друг лондонски клуб - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинското крило Михайло Мудрик ще премине под наем от Челси в Тотнъм, съобщава Фабрицио Романо. Двата клуба са постигнали споразумение за сделката, като фланговият нападател ще се опита да се върне във футбола, след като санкцията му за допинг беше отменена.

Мудрик също така е договорил личните си условия с "шпорите".

В договора между двата клуба ще има клауза за откупуване на стойност 75 млн. паунда, която няма да бъде задължителна.

Михайло Мудрик отново ще работи с Роберто Де Дзерби, след като двамата бяха заедно в Шахтьор Донецк.


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