Челси дава крило под наем на друг лондонски клуб

Украинското крило Михайло Мудрик ще премине под наем от Челси в Тотнъм, съобщава Фабрицио Романо. Двата клуба са постигнали споразумение за сделката, като фланговият нападател ще се опита да се върне във футбола, след като санкцията му за допинг беше отменена.
Мудрик също така е договорил личните си условия с "шпорите".
В договора между двата клуба ще има клауза за откупуване на стойност 75 млн. паунда, която няма да бъде задължителна.
Михайло Мудрик отново ще работи с Роберто Де Дзерби, след като двамата бяха заедно в Шахтьор Донецк.
🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.
The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw
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