Какво е бъдещето на Лионел Меси след футбола?

Великият Лионел Меси все още е актуален, макар че вече да няма да играе за националния отбор на Аржентина. Доказателство за това са четирите гола, които той отбеляза в неделя с екипа на Интер Маями (в момента той е голмайстор №1 в първенството с 18 попадения). Тоест, от чисто футболна гледна точка Лео все още е в отлична форма. Няма никакво съмнение в това.

Той има договор с Интер Маями до края на 2028 г. Въпреки това, особено що се отнася до Лео, това е просто една хартия. Никой не трябва да се съмнява, че това не означава, че Меси ще изпълни на всяка цена своя договор с американския тим. Меси ще се оттегли, когато сам реши, а Интер Маями ще приеме това, като ще му предостави възможност да остане свързан с клуба - например чрез участие в собствеността и структурата му, ако той пожелае.

От спортна гледна точка на Лео му остават още няколко трофея, за които може да се бори. Единият е титлата в МЛС, а другият в индивидуален план - „Златна топка“, защото той има реални шансове да грабне деветото си отличие.

Лионел Меси ще навърши 40 години на 24 юни 2027 г., а той вече има и изключително развит бизнес. Първо и логично - геният е лице на множество марки, собственик е на вино и енергийни напитки...

Но Меси влага пари и в други направления. Най-конкретният пример е покупката на Унион Еспортива Корнея - клуб от долните нива на испанския футбол, който Лео придоби тази година. Това е един малък проект, който той иска да превърне в нещо голямо чрез своето управление и това на екипа си през следващите години.

Иначе след края на великата си кариера Меси вероятно ще живее в Каталуния, като все още поддържа къщата си в Кастелдефелс. Оттам най-вероятно ще се наслаждава на семейството си, ще управлява бизнеса си и ще продължи своето футболно наследство от друга гледна точка - вече извън терена.