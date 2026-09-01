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Какво е бъдещето на Лионел Меси след футбола?

Какво е бъдещето на Лионел Меси след футбола?

1 Септември, 2026 13:01 590 4

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Той има договор с Интер Маями до края на 2028 г.

Какво е бъдещето на Лионел Меси след футбола? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Великият Лионел Меси все още е актуален, макар че вече да няма да играе за националния отбор на Аржентина. Доказателство за това са четирите гола, които той отбеляза в неделя с екипа на Интер Маями (в момента той е голмайстор №1 в първенството с 18 попадения). Тоест, от чисто футболна гледна точка Лео все още е в отлична форма. Няма никакво съмнение в това.

Той има договор с Интер Маями до края на 2028 г. Въпреки това, особено що се отнася до Лео, това е просто една хартия. Никой не трябва да се съмнява, че това не означава, че Меси ще изпълни на всяка цена своя договор с американския тим. Меси ще се оттегли, когато сам реши, а Интер Маями ще приеме това, като ще му предостави възможност да остане свързан с клуба - например чрез участие в собствеността и структурата му, ако той пожелае.

От спортна гледна точка на Лео му остават още няколко трофея, за които може да се бори. Единият е титлата в МЛС, а другият в индивидуален план - „Златна топка“, защото той има реални шансове да грабне деветото си отличие.

Лионел Меси ще навърши 40 години на 24 юни 2027 г., а той вече има и изключително развит бизнес. Първо и логично - геният е лице на множество марки, собственик е на вино и енергийни напитки...

Но Меси влага пари и в други направления. Най-конкретният пример е покупката на Унион Еспортива Корнея - клуб от долните нива на испанския футбол, който Лео придоби тази година. Това е един малък проект, който той иска да превърне в нещо голямо чрез своето управление и това на екипа си през следващите години.

Иначе след края на великата си кариера Меси вероятно ще живее в Каталуния, като все още поддържа къщата си в Кастелдефелс. Оттам най-вероятно ще се наслаждава на семейството си, ще управлява бизнеса си и ще продължи своето футболно наследство от друга гледна точка - вече извън терена.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Вероятно ще е клошар,защото е много п.рост.🦧

    13:09 01.09.2026

  • 3 123

    0 0 Отговор
    Той лично ли ви каза, че няма да играе за националния повече ?

    13:31 01.09.2026

  • 4 Чуденка

    0 0 Отговор
    Изобщо не ме интересува!

    13:51 01.09.2026

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