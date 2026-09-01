Левски представи новия си спонсор и дългосрочен договор

Левски представи новия си генерален спонсор - брандът 8888.bg. Изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров разкри, че партньорството е дългосрочно и това е била най-добрата оферта, която клубът е получил.

"Днес е важен ден за Левски. За мен е чест да обявя, че нашият клуб и брандът 8888.bg сключваме дългосрочно партньорство. Договорът влиза в сила от днес, 1 септември. Искам да изразя нашата благодарност", започна Боримиров.

"Договорът е дългосрочен. Аз се познавам с Димитър Ганев може би повече от 10 години. Имали сме много добри отношения. Финансовите параметри са различни от тези, които имахме преди. Това е един от основните фактори, който надделя", добави той.

"Офертата на новия спонсор беше най-добра", потвърди още веднъж Боримиров.