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Левски представи новия си спонсор и дългосрочен договор

Левски представи новия си спонсор и дългосрочен договор

1 Септември, 2026 11:45 744 5

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  • договор

Офертата на новия спонсор беше най-добра

Левски представи новия си спонсор и дългосрочен договор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски представи новия си генерален спонсор - брандът 8888.bg. Изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров разкри, че партньорството е дългосрочно и това е била най-добрата оферта, която клубът е получил.

"Днес е важен ден за Левски. За мен е чест да обявя, че нашият клуб и брандът 8888.bg сключваме дългосрочно партньорство. Договорът влиза в сила от днес, 1 септември. Искам да изразя нашата благодарност", започна Боримиров.

"Договорът е дългосрочен. Аз се познавам с Димитър Ганев може би повече от 10 години. Имали сме много добри отношения. Финансовите параметри са различни от тези, които имахме преди. Това е един от основните фактори, който надделя", добави той.

"Офертата на новия спонсор беше най-добра", потвърди още веднъж Боримиров.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 лили

    2 0 Отговор
    Палми нема ли да има на фланелките вече

    12:09 01.09.2026

  • 3 СУХАТА РЕКА

    3 1 Отговор
    а ще има за пури за чичака Наско да попушва
    СИРАКОВ ВЪН!

    12:11 01.09.2026

  • 4 по пътя на ментето

    1 0 Отговор
    С хазртни фирми и чжденци за препродажба.

    Коментиран от #5

    12:25 01.09.2026

  • 5 Един друг

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "по пътя на ментето":

    Не, точно като "ментето", тук има и други спонсори- НАП, МВР, данъци към столична община...
    Менте е в кавички, защото други припознавачи като локо КН, ботьов Сопот, пощенец не ви бодат очите.

    12:32 01.09.2026

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