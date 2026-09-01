Левски подписа най-голямата сделка като финансови параметри в българския футбол!

Левски официално има нов спонсор! Става дума за „8888.bg“. Според изпълнителния директор на компанията – Димитър Ганев, договорът с Левски е „най-голямата сделка като финансови параметри в българския футбол“.

„Обявяваме старта на нашето партньорство с футболен клуб Левски. Тази сделка я готвим отдавна. Левски заслужава да има такъв договор, клубът има дълга и славна история, верни привърженици, най-многобройни в България. Левски е в шампион и най-добре представя България в евротурнирите. Това е най-голямата сделка като финансови параметри в историята на българския спорт. Тя ще е една от най-значимите на Балканите. Левски заслужава това. Само Левски!“, заяви Ганев.

„За нас Левски е най-значимата част от социалния феномен футбол. Ние знаем колко са важни за българите Левски и футбола. Когато Левски печели, по-голямата част от българите са доволни. Ние можем да подпомогнем финансово клуба“, добави директорът.

„Искам да доближим екипа възможно най-много до публиката. Но сме само спонсор към този момент. Ако Левски предпочете нашата оферта за името на стадиона, няма проблеми. Г-н Бостанджиев иска да се направи нов стадион, а след това бихме преговаряли с удоволствие за името му“, каза още Ганев.

„Логото не е стандартното, то е с феникса, което е нашия символ, Това не е чиито рекламна сделка, а искаме да подкрепим най-големия клуб в страната. Партньорското няма да е се ограничи към едно лого“, коментира Александър Личев, маркетингов директор на „8888.bg“.

„Изключително съм щастлив за това партньорство. Виждам голям потенциал да развием още повече маркетинга на Левски. Ще има доста кампании и активации с феновете. Сега привържениците питат кога ще бъде пуснат в продажба екипът с новото лого. Отговорът е още днес в 12 часа. Третата фланелка също ще бъде представена днес в 12:00 часа“, разкри пък Виктор Викторов, маркетингов директор на Левски.