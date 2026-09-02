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Мартин Георгиев с първи гол за АЕК Атина в Купата на Гърция

Мартин Георгиев с първи гол за АЕК Атина в Купата на Гърция

2 Септември, 2026 20:49 550 0

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Българският национал се разписа при убедителната победа над Хрисуополис

Мартин Георгиев с първи гол за АЕК Атина в Купата на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Талантливият български защитник Мартин Георгиев реализира първото си попадение за гръцкия гранд АЕК Атина. Това се случи по време на двубоя срещу Хрисуополис, завършил с категоричен успех 2:0 за столичани в турнира за Купата на Гърция.

Бившият футболист на Славия София започна срещата като титуляр и не напусна терена до последния съдийски сигнал, демонстрирайки стабилност и увереност в защитата на "жълто-черните". Георгиев не само затвори пространствата пред собствената си врата, но и се включи активно в атаката.

Още в 10-ата минута АЕК поведе в резултата чрез Зини, който откри головата сметка на тима.

В 83-ата минута дойде звездният миг на Георгиев – след прецизно центриране от фаул на Ловро Майер, българинът се извиси над всички и с мощен удар с глава прати топката в мрежата на Хрисуополис, слагайки точка на спора.


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