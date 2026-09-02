Мартин Георгиев с първи гол за АЕК Атина в Купата на Гърция

Талантливият български защитник Мартин Георгиев реализира първото си попадение за гръцкия гранд АЕК Атина. Това се случи по време на двубоя срещу Хрисуополис, завършил с категоричен успех 2:0 за столичани в турнира за Купата на Гърция.

Бившият футболист на Славия София започна срещата като титуляр и не напусна терена до последния съдийски сигнал, демонстрирайки стабилност и увереност в защитата на "жълто-черните". Георгиев не само затвори пространствата пред собствената си врата, но и се включи активно в атаката.

Още в 10-ата минута АЕК поведе в резултата чрез Зини, който откри головата сметка на тима.

В 83-ата минута дойде звездният миг на Георгиев – след прецизно центриране от фаул на Ловро Майер, българинът се извиси над всички и с мощен удар с глава прати топката в мрежата на Хрисуополис, слагайки точка на спора.