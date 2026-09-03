Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПСЖ плати на Ренато Санчес за да го разкара

ПСЖ плати на Ренато Санчес за да го разкара

3 Септември, 2026 06:56 625 0

  • ренато санчес-
  • псж-
  • трансфер-
  • раздяла-
  • контузии-
  • свободен агент-
  • футбол-
  • лига 1-
  • лил-
  • луис енрике-
  • кристоф галтие-
  • европейски шампион

Португалският полузащитник напуска Париж след разочароващ престой, белязан от травми и неуспехи

ПСЖ плати на Ренато Санчес за да го разкара - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сагата около бъдещето на Ренато Санчес в Пари Сен Жермен приключи официално в последните часове на трансферния прозорец. След дълги и напрегнати разговори между двете страни, клубът и португалският национал стигнаха до взаимно съгласие за прекратяване на договора. За да сложи точка на тази глава, ПСЖ изплати обезщетение на футболиста, който вече е свободен агент и може да търси ново предизвикателство.

Когато през 2022 година Ренато Санчес пристигна в Париж с големи надежди и амбиции, малцина предполагаха, че престоят му ще бъде толкова кратък и изпълнен с препятствия. Привлечен по настояване на Луис Кампос и Кристоф Галтие – неговият бивш наставник в Лил, Санчес трябваше да се превърне в ключова фигура за парижани. За съжаление, постоянните му контузии и липсата на игрова практика го извадиха от сметките на треньорския щаб.

Въпреки че през сезон 2022/2023 Санчес записа 27 мача с екипа на ПСЖ, физическите проблеми не му позволиха да разгърне потенциала си. След напускането на Галтие и идването на Луис Енрике, португалецът бе изваден от първия състав и започна да тренира индивидуално, далеч от светлината на прожекторите.

В опит да възроди кариерата си, Санчес премина през няколко европейски клуба под наем – Рома, Бенфика и Панатинайкос. Въпреки моментните проблясъци на класа, той така и не успя да се наложи като основен играч. Високата му заплата се оказа сериозна пречка за евентуален трансфер, а желанието му да запази финансовите си условия охлади интереса на потенциални купувачи.

След като ПСЖ окончателно прекрати договора му, Санчес бе близо до завръщане в Лил, но сделката пропадна заради отказа му да намали възнаграждението си. Сега, като свободен агент, португалският халф е изправен пред ново предизвикателство – да намери клуб, в който да възроди кариерата си, белязана от възходи, спадове и непрестанни травми.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове