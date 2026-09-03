ПСЖ плати на Ренато Санчес за да го разкара

Сагата около бъдещето на Ренато Санчес в Пари Сен Жермен приключи официално в последните часове на трансферния прозорец. След дълги и напрегнати разговори между двете страни, клубът и португалският национал стигнаха до взаимно съгласие за прекратяване на договора. За да сложи точка на тази глава, ПСЖ изплати обезщетение на футболиста, който вече е свободен агент и може да търси ново предизвикателство.

Когато през 2022 година Ренато Санчес пристигна в Париж с големи надежди и амбиции, малцина предполагаха, че престоят му ще бъде толкова кратък и изпълнен с препятствия. Привлечен по настояване на Луис Кампос и Кристоф Галтие – неговият бивш наставник в Лил, Санчес трябваше да се превърне в ключова фигура за парижани. За съжаление, постоянните му контузии и липсата на игрова практика го извадиха от сметките на треньорския щаб.

Въпреки че през сезон 2022/2023 Санчес записа 27 мача с екипа на ПСЖ, физическите проблеми не му позволиха да разгърне потенциала си. След напускането на Галтие и идването на Луис Енрике, португалецът бе изваден от първия състав и започна да тренира индивидуално, далеч от светлината на прожекторите.

В опит да възроди кариерата си, Санчес премина през няколко европейски клуба под наем – Рома, Бенфика и Панатинайкос. Въпреки моментните проблясъци на класа, той така и не успя да се наложи като основен играч. Високата му заплата се оказа сериозна пречка за евентуален трансфер, а желанието му да запази финансовите си условия охлади интереса на потенциални купувачи.

След като ПСЖ окончателно прекрати договора му, Санчес бе близо до завръщане в Лил, но сделката пропадна заради отказа му да намали възнаграждението си. Сега, като свободен агент, португалският халф е изправен пред ново предизвикателство – да намери клуб, в който да възроди кариерата си, белязана от възходи, спадове и непрестанни травми.