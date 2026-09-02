Новини
Спорт »
Бг футбол »
Резултати от Втора лига

Резултати от Втора лига

2 Септември, 2026 21:06 808 0

  • резултати-
  • втора лига-
  • хебър-
  • фратрия-
  • марек дупница-
  • несебър-
  • рилски спортист-
  • спортист своге-
  • черноморец бургас-
  • пирин благоевград

Четири домакински победи в днешния ден

Резултати от Втора лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Втора лига - 7 кръг:


Хебър Пазарджик - Фратрия 1:1
Марек Дупница - Несебър 1:0
Рилски спортист - Спортист Своге 2:1
Черноморец Бургас - Лудогорец II 1:0
Янтра Габрово - Пирин Благоевград 2:0

3 септември - четвъртък, 17:00
Вихрен Сандански - Етър Велико Търново
ЦСКА II - Спартак Плевен

3 септември - четвъртък, 19:00
Локомотив Горна Оряховица - Добруджа Добрич

3 септември - четвъртък, 20:00
Берое Стара Загора - Монтана


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове