Резултати от Втора лига - 7 кръг:
Хебър Пазарджик - Фратрия 1:1
Марек Дупница - Несебър 1:0
Рилски спортист - Спортист Своге 2:1
Черноморец Бургас - Лудогорец II 1:0
Янтра Габрово - Пирин Благоевград 2:0
3 септември - четвъртък, 17:00
Вихрен Сандански - Етър Велико Търново
ЦСКА II - Спартак Плевен
3 септември - четвъртък, 19:00
Локомотив Горна Оряховица - Добруджа Добрич
3 септември - четвъртък, 20:00
Берое Стара Загора - Монтана
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