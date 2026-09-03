Арина Сабаленка срази руска опонентка за рекордно кратко време на US Open

Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста, не остави никакви съмнения в класата си по време на втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Само за 54 минути тя буквално помете руската тенисистка Полина Ятченко, като я надигра с категоричното 6:1, 6:1. С този впечатляващ успех беларускинята си осигури място в третия кръг на престижния турнир в Ню Йорк.

Още от първите минути на срещата Сабаленка наложи своя ритъм и не позволи на съперничката си да намери отговор на мощната ѝ игра. Първият сет премина като по учебник за световната №1 – тя поведе с 5:0, преди Ятченко да успее да вземе един-единствен гейм. Сетът приключи светкавично при 6:1 в полза на беларускинята.

Втората част от двубоя не предложи изненади – Сабаленка отново стартира устремно, повеждайки с 3:0. Въпреки че Ятченко успя да прекъсне серията ѝ, това се оказа само кратка пауза в доминацията на фаворитката. Последваха три поредни гейма за Сабаленка, която затвори мача с ново 6:1.

Този убедителен триумф е втора поредна победа в два сета за Арина Сабаленка на тазгодишния US Open. В първия кръг тя елиминира Мария Осорио с 6:2, 6:4.

В третия кръг на US Open Арина Сабаленка ще се изправи срещу Камила Рахимова. Историята на преките им сблъсъци е изцяло в полза на беларускинята – тя води с 3:0 победи, включително два успеха на клей кортовете на Ролан Гарос.