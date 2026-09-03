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Пиер-Емерик Обамеянг сложи край на националната си кариера: „Чувствам се дълбоко унижен"

Пиер-Емерик Обамеянг сложи край на националната си кариера: „Чувствам се дълбоко унижен"

3 Септември, 2026 13:47 606 0

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Легендарният нападател на Габон се сбогува с националния отбор след скандално решение на властите

Пиер-Емерик Обамеянг сложи край на националната си кариера: „Чувствам се дълбоко унижен" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пиер-Емерик Обамеянг, безспорно най-ярката звезда в историята на габонския футбол, официално обяви, че слага точка на участието си в националния отбор. Решението му идва след бурни събития и тежки разочарования, които белязаха последните месеци от престоя му в представителния тим.

След като Габон отпадна безславно още в груповата фаза на Купата на африканските нации през зимата, Обамеянг и съотборниците му се оказаха под прицела на остри критики. Неочаквано, именно правителството – а не футболната федерация – взе радикалното решение да разпусне треньорския щаб и да извади от състава както Обамеянг, така и Бруно Екуеле Манга. „Чувствам се дълбоко унижен. Името ми бе опетнено, въпреки че играх с травма и дадох всичко от себе си за родината. Проблемите са много по-дълбоки, но това беше последната капка. Време е да затворя тази страница“, сподели емоционално Обамеянг в интервю за АФП.

Въпреки горчивия край на национално ниво, 37-годишният нападател не спира да впечатлява на клубната сцена. Това лято той се присъедини към новака в Ла Лига – Депортиво Ла Коруня, където вече се превърна в истински лидер. Обамеянг реализира попадение във всеки от първите три кръга на сезона, доказвайки, че класата му остава непреходна.


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