Петър Петров: Управляващото мнозинство криминализира търговска дейност, свързана с Русия

Управляващото мнозинство започва да показва истинското си лице. За първи път криминализира като престъпления дейности, за които то твърди, че представляват заобикаляне на санкции срещу Русия. Това заяви народнитя представител Петър Петров от ПГ на "Възраждане" по повод приетия на първо гласуване законопроект за промени в Наказателния кодекс, предаде ФОКУС.

"Забележете, без дори да посочи, че тези дейности, някои от които са законосъобразни, разбира се, търговска дейност, превоз на стоки, търговия, покупко-продажба и така нататък и така нататък, без да посочи, че те следва да бъдат посочени като нарушаващи ограничителните мерки на Европейския съюз“, посочи Петров.

По думите му с приетия законопроект се създава възможност за наказателно преследване при широк кръг от търговски дейности, които биха могли да имат отношение с Руската федерация.

"За пръв път в българското наказателно право се опитва да създадат наказателна отговорност за юридически лица. Това са банки, финансови институции, фирми, които раздават дивиденти, застрахователни дружества, които биха могли да изплатят обезщетения на санкционирани лица, Централният депозитар може да бъде пратен в затвора за това, че е одобрил прехвърляне на акции евентуално на санкционирани лица, или дори патентно ведомство, което би могло да допусне вписването на продажба на търговска марка", заяви той. Според него това противоречи на принципите на Наказателния кодекс, тъй като наказателната отговорност е лична и не може да бъде носена от юридически лица.

"Не е посочено, че наказателна отговорност следва да носи определено физическо лице. И аз не мога да ви отговоря кое е това определено физическо лице. Дали ще бъде директор, управител, член на съвета на директорите, прокурист, служител по банкови трансфери и така нататък и така нататък", посочиха от партията.

От "Възраждане“ изразиха критики и към други текстове в законопроекта. По думите им се криминализира подпомагане на преминаване или допускане на преминаване през граница на лица, които са санкционирани.

"За съжаление имаме вече такива разпоредби в Наказателния кодекс, член 279 до 281, и се получава конкуренция между престъпни състави“, заяви Петров.

Той посочи още, че по законопроекта са били изразени критики от Министерството на финансите, Националния статистически институт, Върховния касационен съд и Върховната касационна прокуратура, както и по време на заседанието на парламентарната Правна комисия - Въпреки това законопроектът е бил приет на първо гласуване, като е било подкрепено и създаването на работна група за обсъждане на текстовете.

От партията обявиха, че са гласували против законопроекта и ще гласуват против него и на второ четене.

"Ние гласувахме против, ще гласуваме и на второ гласуване против този законопроект и няма да участваме в евентуални негови работни групи или и така нататък“, заключи Петров.