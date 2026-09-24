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Петър Петров: Управляващото мнозинство криминализира търговска дейност, свързана с Русия

Петър Петров: Управляващото мнозинство криминализира търговска дейност, свързана с Русия

24 Септември, 2026 12:54 1 241 28

  • петър петров-
  • санкции-
  • русия-
  • руска агресия

За пръв път в българското наказателно право се опитва да създадат наказателна отговорност за юридически лица. Това са банки, финансови институции, фирми, които раздават дивиденти, застрахователни дружества и други

Петър Петров: Управляващото мнозинство криминализира търговска дейност, свързана с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващото мнозинство започва да показва истинското си лице. За първи път криминализира като престъпления дейности, за които то твърди, че представляват заобикаляне на санкции срещу Русия. Това заяви народнитя представител Петър Петров от ПГ на "Възраждане" по повод приетия на първо гласуване законопроект за промени в Наказателния кодекс, предаде ФОКУС.

"Забележете, без дори да посочи, че тези дейности, някои от които са законосъобразни, разбира се, търговска дейност, превоз на стоки, търговия, покупко-продажба и така нататък и така нататък, без да посочи, че те следва да бъдат посочени като нарушаващи ограничителните мерки на Европейския съюз“, посочи Петров.

По думите му с приетия законопроект се създава възможност за наказателно преследване при широк кръг от търговски дейности, които биха могли да имат отношение с Руската федерация.

"За пръв път в българското наказателно право се опитва да създадат наказателна отговорност за юридически лица. Това са банки, финансови институции, фирми, които раздават дивиденти, застрахователни дружества, които биха могли да изплатят обезщетения на санкционирани лица, Централният депозитар може да бъде пратен в затвора за това, че е одобрил прехвърляне на акции евентуално на санкционирани лица, или дори патентно ведомство, което би могло да допусне вписването на продажба на търговска марка", заяви той. Според него това противоречи на принципите на Наказателния кодекс, тъй като наказателната отговорност е лична и не може да бъде носена от юридически лица.

"Не е посочено, че наказателна отговорност следва да носи определено физическо лице. И аз не мога да ви отговоря кое е това определено физическо лице. Дали ще бъде директор, управител, член на съвета на директорите, прокурист, служител по банкови трансфери и така нататък и така нататък", посочиха от партията.

От "Възраждане“ изразиха критики и към други текстове в законопроекта. По думите им се криминализира подпомагане на преминаване или допускане на преминаване през граница на лица, които са санкционирани.

"За съжаление имаме вече такива разпоредби в Наказателния кодекс, член 279 до 281, и се получава конкуренция между престъпни състави“, заяви Петров.

Той посочи още, че по законопроекта са били изразени критики от Министерството на финансите, Националния статистически институт, Върховния касационен съд и Върховната касационна прокуратура, както и по време на заседанието на парламентарната Правна комисия - Въпреки това законопроектът е бил приет на първо гласуване, като е било подкрепено и създаването на работна група за обсъждане на текстовете.

От партията обявиха, че са гласували против законопроекта и ще гласуват против него и на второ четене.

"Ние гласувахме против, ще гласуваме и на второ гласуване против този законопроект и няма да участваме в евентуални негови работни групи или и така нататък“, заключи Петров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лице

    17 23 Отговор
    лишено от интелект

    Коментиран от #14, #18

    12:57 24.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ваксинираните

    19 19 Отговор
    антиваксъри, рундьо ви "стопи" електората и почти ви изхвърли от парламента. Сега накъде с тъпите си опорки!

    13:00 24.09.2026

  • 4 хаберих

    9 2 Отговор
    в българското наказателно право се опитваТ, да създадат наказателна отговорност

    13:02 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    26 1 Отговор
    Дерогациите престъпление ли стават? Явно е транспониран от хора без икономическа и правна култура!

    Коментиран от #13

    13:06 24.09.2026

  • 7 петър

    2 12 Отговор
    Еми браво

    13:09 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Видьо Видев

    22 6 Отговор
    Ако е вярно, че Йотова помилва наркодилъри, това е престъпление от най-високо държавно ниво!

    Коментиран от #11, #21

    13:10 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    12 5 Отговор

    До коментар #9 от "Видьо Видев":

    След като 3 Папи са милвали бат Бойко по Главицата ,що и Йотова да не милва?

    13:13 24.09.2026

  • 12 Фашизмът на Буржоазията

    21 5 Отговор
    Сега разбирате ли , защо едно време са се пръкнали партизаните?

    13:15 24.09.2026

  • 13 Европеец

    15 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Не знам за дерогацията, но е видно че прогресистите стават вредни за бг територията.... Стават същите "умници", като петрохуанците, който промениха конституцията...

    13:16 24.09.2026

  • 14 Ахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "лице":

    Пак ли говориш за себе си

    Коментиран от #15

    13:17 24.09.2026

  • 15 хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ахаха":

    шо си говориш пред огледалото?пак си жулил тройной

    13:21 24.09.2026

  • 16 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Абсолютното същото , го мисля и аз👍

    Коментиран от #20

    13:21 24.09.2026

  • 17 Майора

    6 11 Отговор
    Като не ви харесва , подадете си оставката , върнете евросубсидиите , обърнете спестяванията в рубли и отивайте при любимия си Путин , на нас такива , които не знаят що е ЕС и на какви принципи действа , не ни трябват!

    Коментиран от #19

    13:22 24.09.2026

  • 18 Вината не е твоя

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "лице":

    Жертва си на слабата образователна система. Не се мъчи да пишеш.

    Коментиран от #24

    13:29 24.09.2026

  • 19 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Майора":

    Същият съвет отправих и аз към Русофилите- ако не им харесва в БГ ,да вървят в Русия?Да,обаче тия закърмени с Руска наглост Индивиди откликнаха:"Бааа,че що да ходим ние в русия,като Тя ще дойде тука"?!

    Коментиран от #22

    13:42 24.09.2026

  • 20 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Знам.... Само допълних...

    13:52 24.09.2026

  • 21 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Видьо Видев":

    Йотова хич да не се оправдава с някаква комисия!Йотова, а не комисията парафира помиловките на наркодилърите!

    13:55 24.09.2026

  • 22 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Че що не пратите в Москва маленкия зеля да ходи да преговаря за мир ??? Това е негова работа бе !! Ако се провали и не постигне мир, значи е некадърен, и трябва да бъде сменен !! И без това мандата му е изтекъл !!!

    Коментиран от #25, #26

    13:56 24.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вината не е твоя":

    И това изказване идва от човек, който никаква образователна систем не може да образова.
    То си трябва и нещо там горе да има ....

    13:58 24.09.2026

  • 25 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    Путин е агресора и Путин проваля преговорите за мир, нали?

    14:00 24.09.2026

  • 26 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    Ти не разбираш - Путин иска да преговаря НЕ за Стандартен Мир,а за "Мир по Руски".И понеже не днаеш какво е това "Мир по руски",ще ти обасня:Това е РАВНОСИЛНО на Капитулация!

    14:02 24.09.2026

  • 27 Да бе

    1 0 Отговор
    № 9 вярно е връщат шефовете на мвр скрили трафиканта на наркотици стоилов в Русе

    14:03 24.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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