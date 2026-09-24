Петър Петров: Управляващото мнозинство криминализира търговска дейност, свързана с Русия

Управляващото мнозинство започва да показва истинското си лице. За първи път криминализира като престъпления дейности, за които то твърди, че представляват заобикаляне на санкции срещу Русия. Това заяви народнитя представител Петър Петров от ПГ на "Възраждане" по повод приетия на първо гласуване законопроект за промени в Наказателния кодекс, предаде ФОКУС.
"Забележете, без дори да посочи, че тези дейности, някои от които са законосъобразни, разбира се, търговска дейност, превоз на стоки, търговия, покупко-продажба и така нататък и така нататък, без да посочи, че те следва да бъдат посочени като нарушаващи ограничителните мерки на Европейския съюз“, посочи Петров.
По думите му с приетия законопроект се създава възможност за наказателно преследване при широк кръг от търговски дейности, които биха могли да имат отношение с Руската федерация.
"За пръв път в българското наказателно право се опитва да създадат наказателна отговорност за юридически лица. Това са банки, финансови институции, фирми, които раздават дивиденти, застрахователни дружества, които биха могли да изплатят обезщетения на санкционирани лица, Централният депозитар може да бъде пратен в затвора за това, че е одобрил прехвърляне на акции евентуално на санкционирани лица, или дори патентно ведомство, което би могло да допусне вписването на продажба на търговска марка", заяви той. Според него това противоречи на принципите на Наказателния кодекс, тъй като наказателната отговорност е лична и не може да бъде носена от юридически лица.
"Не е посочено, че наказателна отговорност следва да носи определено физическо лице. И аз не мога да ви отговоря кое е това определено физическо лице. Дали ще бъде директор, управител, член на съвета на директорите, прокурист, служител по банкови трансфери и така нататък и така нататък", посочиха от партията.
От "Възраждане“ изразиха критики и към други текстове в законопроекта. По думите им се криминализира подпомагане на преминаване или допускане на преминаване през граница на лица, които са санкционирани.
"За съжаление имаме вече такива разпоредби в Наказателния кодекс, член 279 до 281, и се получава конкуренция между престъпни състави“, заяви Петров.
Той посочи още, че по законопроекта са били изразени критики от Министерството на финансите, Националния статистически институт, Върховния касационен съд и Върховната касационна прокуратура, както и по време на заседанието на парламентарната Правна комисия - Въпреки това законопроектът е бил приет на първо гласуване, като е било подкрепено и създаването на работна група за обсъждане на текстовете.
От партията обявиха, че са гласували против законопроекта и ще гласуват против него и на второ четене.
"Ние гласувахме против, ще гласуваме и на второ гласуване против този законопроект и няма да участваме в евентуални негови работни групи или и така нататък“, заключи Петров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лице
Коментиран от #14, #18
12:57 24.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ваксинираните
13:00 24.09.2026
4 хаберих
13:02 24.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
Коментиран от #13
13:06 24.09.2026
7 петър
13:09 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Видьо Видев
Коментиран от #11, #21
13:10 24.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
До коментар #9 от "Видьо Видев":След като 3 Папи са милвали бат Бойко по Главицата ,що и Йотова да не милва?
13:13 24.09.2026
12 Фашизмът на Буржоазията
13:15 24.09.2026
13 Европеец
До коментар #6 от "Дзак":Не знам за дерогацията, но е видно че прогресистите стават вредни за бг територията.... Стават същите "умници", като петрохуанците, който промениха конституцията...
13:16 24.09.2026
14 Ахаха
До коментар #1 от "лице":Пак ли говориш за себе си
Коментиран от #15
13:17 24.09.2026
15 хаха
До коментар #14 от "Ахаха":шо си говориш пред огледалото?пак си жулил тройной
13:21 24.09.2026
16 Стенли
До коментар #8 от "Европеец":Абсолютното същото , го мисля и аз👍
Коментиран от #20
13:21 24.09.2026
17 Майора
Коментиран от #19
13:22 24.09.2026
18 Вината не е твоя
До коментар #1 от "лице":Жертва си на слабата образователна система. Не се мъчи да пишеш.
Коментиран от #24
13:29 24.09.2026
19 оня с коня
До коментар #17 от "Майора":Същият съвет отправих и аз към Русофилите- ако не им харесва в БГ ,да вървят в Русия?Да,обаче тия закърмени с Руска наглост Индивиди откликнаха:"Бааа,че що да ходим ние в русия,като Тя ще дойде тука"?!
Коментиран от #22
13:42 24.09.2026
20 Европеец
До коментар #16 от "Стенли":Знам.... Само допълних...
13:52 24.09.2026
21 Хаха хаха ха
До коментар #9 от "Видьо Видев":Йотова хич да не се оправдава с някаква комисия!Йотова, а не комисията парафира помиловките на наркодилърите!
13:55 24.09.2026
22 Хи хи
До коментар #19 от "оня с коня":Че що не пратите в Москва маленкия зеля да ходи да преговаря за мир ??? Това е негова работа бе !! Ако се провали и не постигне мир, значи е некадърен, и трябва да бъде сменен !! И без това мандата му е изтекъл !!!
Коментиран от #25, #26
13:56 24.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ХА ХА ХА
До коментар #18 от "Вината не е твоя":И това изказване идва от човек, който никаква образователна систем не може да образова.
То си трябва и нещо там горе да има ....
13:58 24.09.2026
25 Видьо Видев
До коментар #22 от "Хи хи":Путин е агресора и Путин проваля преговорите за мир, нали?
14:00 24.09.2026
26 оня с коня
До коментар #22 от "Хи хи":Ти не разбираш - Путин иска да преговаря НЕ за Стандартен Мир,а за "Мир по Руски".И понеже не днаеш какво е това "Мир по руски",ще ти обасня:Това е РАВНОСИЛНО на Капитулация!
14:02 24.09.2026
27 Да бе
14:03 24.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.