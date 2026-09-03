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Ландо Норис създава иновативна платформа за развитие на таланти в моторните спортове

Ландо Норис създава иновативна платформа за развитие на таланти в моторните спортове

3 Септември, 2026 14:10 312 0

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Британската звезда във Формула 1 ще създава бъдещи шампиони

Ландо Норис създава иновативна платформа за развитие на таланти в моторните спортове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ландо Норис, един от най-ярките и вдъхновяващи пилоти във Формула 1, поема нова мисия – да проправи пътя на следващото поколение състезатели. Със страст и визия, Норис стана съосновател на отбора LN4 Fusion – проект, който обещава да преобърне представите за развитие на млади таланти в автомобилния спорт.

LN4 Fusion, официално представен край легендарната писта Монца, вече разполага с активи от AIX Racing и амбициозни програми в няколко ключови шампионата: италианската Формула 4, Регионалния европейски шампионат и престижната Формула 3 на ФИА – последната стъпка преди Формула 1. Екипът не спира дотук – в плановете са включени и участия в британската Формула 4 и Формула 2, което превръща LN4 Fusion в истинска люпилня за бъдещи звезди.

Освен състезателния отбор, Ландо Норис стартира и напълно независима, щедро финансирана програма за развитие на пилоти. Основната цел? Да открие и подкрепи най-обещаващите млади състезатели, като премахне финансовите пречки и им осигури достъп до професионално обучение, менторство и кариерно напътствие. „Имах щастието да бъда заобиколен от невероятни хора през цялата си кариера. Знам, че успехът във Формула 1 изисква много повече от талант – нужни са правилните хора, подкрепа и възможности в точния момент“, споделя Норис преди Гран При на Италия.

Начело на LN4 Fusion застава Рене Розин – наследник на фамилията, създала легендарния италиански отбор Према. Под негово ръководство Према изведе на върха редица настоящи звезди във Формула 1, сред които Кими Антонели, Шарл Льоклер и Оскар Пиастри. Към екипа се присъединява и бившият технически директор на Према – Гийом Капието, който ще поеме ролята на състезателен директор.

„Искам да дам шанс на следващото поколение – не само на пистата, но и извън нея. Надявам се да направя истинска промяна за младите пилоти, които мечтаят да пробият в този спорт“, категоричен е Ландо Норис.


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