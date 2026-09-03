Новини
Спорт »
Световен футбол »
В чест на Меси: Аржентина спира футбола в 10-ата минута на всички мачове през уикенда

В чест на Меси: Аржентина спира футбола в 10-ата минута на всички мачове през уикенда

3 Септември, 2026 16:00 557 2

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина

Осемкратният носител на „Златната топка“ реши да се оттегли от националния отбор

В чест на Меси: Аржентина спира футбола в 10-ата минута на всички мачове през уикенда - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Предстоящите мачове от аржентинското първенство на всички нива и срещата за Купата на страната между Бока Хуниорс и Велес Сарсфийлд ще бъдат прекъснати след 10 минути в чест на нападателя Лионел Меси, който се оттегли от националния отбор. Това съобщи телевизионният канал TyC Sports, позовавайки се на Аржентинската футболна асоциация.

Осемкратният носител на „Златната топка“ реши да се оттегли от националния отбор. Той носеше екипа с номер 10. Видеоклип, посветен на Меси от Аржентинската футболна асоциация, също ще бъде показан преди мачове на стадиони с инсталирани екрани.

39-годишният Меси играе за Интер Маями от Американската сокър лига (MLS) от 2023 година. В Европа аржентинецът е носител екипите на Пари Сен Жермен и Барселона, където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство. Нападателят е шампион на Мондиал (2022), двукратен вицешампион на света (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024). Меси държи рекорда за най-много награди „Златна топка“ - осем.

Нападателят е изиграл 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Меси е участвал на шест Световни първенства.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    Последния Финал на Световното гледаше мача отблизо.

    ФАКТ!

    Трябваше да си направи Бенефис за Националния още след БарЦилоната!!

    16:20 03.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове