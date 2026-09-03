В чест на Меси: Аржентина спира футбола в 10-ата минута на всички мачове през уикенда

Предстоящите мачове от аржентинското първенство на всички нива и срещата за Купата на страната между Бока Хуниорс и Велес Сарсфийлд ще бъдат прекъснати след 10 минути в чест на нападателя Лионел Меси, който се оттегли от националния отбор. Това съобщи телевизионният канал TyC Sports, позовавайки се на Аржентинската футболна асоциация.

Осемкратният носител на „Златната топка“ реши да се оттегли от националния отбор. Той носеше екипа с номер 10. Видеоклип, посветен на Меси от Аржентинската футболна асоциация, също ще бъде показан преди мачове на стадиони с инсталирани екрани.

39-годишният Меси играе за Интер Маями от Американската сокър лига (MLS) от 2023 година. В Европа аржентинецът е носител екипите на Пари Сен Жермен и Барселона, където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство. Нападателят е шампион на Мондиал (2022), двукратен вицешампион на света (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024). Меси държи рекорда за най-много награди „Златна топка“ - осем.

Нападателят е изиграл 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Меси е участвал на шест Световни първенства.