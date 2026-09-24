Над 300 млн. евро за инвестиции. СОС прие бюджета на София за тази година

Столичният общински съвет (СОС) прие бюджета на София за 2026 г. и икономическа рамка на обществения градски транспорт. Финансовата рамка е над 1,54 млрд. евро, като в проекта са предвидени 300,3 млн. евро за капиталови разходи, с акцент върху транспорта, пътната инфраструктура, образованието и градската среда, предават от БТА.

Кметът на София Васил Терзиев определи пред журналисти приемането на бюджета като закъсняло заради по-късното приемане на държавния бюджет. По думите му бюджетът за 2026 г. на практика обхваща около три четвърти от годината.

Истинската работа по бюджета предстои с подготовката на финансовата рамка за 2027 г., каза Терзиев. Той посочи, че общината има ангажимент да запознае общинските съветници възможно най-рано с рамката, основните политики и проектите, които ще бъдат предложени за следващата година.

Кметът отбеляза, че голяма част от заложените капиталови разходи вече са в напреднал етап на реализация. Сред основните приоритети той посочи образованието, градския транспорт, инфраструктурата, средата в кварталите и развитието на зелената система.

По думите му, колкото и да е рекорден един бюджет, средствата остават ограничени спрямо нуждите на София. Затова е необходимо да се търси ефективност при всеки проект, както и допълнителни възможности за финансиране, включително чрез публично-частни партньорства.

Терзиев подчерта необходимостта през следващите месеци да бъде подготвена дългосрочна капиталова рамка, в която ясно да се вижда кои проекти са приоритетни и как могат да бъдат финансирани. По думите му подобен подход трябва да има и при градския транспорт, включително с дългосрочен план за развитието му, инвестициите в превозни средства и гаражи, персонала и приходите.

Кметът коментира и икономическата рамка на градския транспорт, като посочи, че за 2026 г. е предвиден значителен дефицит, който според него е очакван на фона на увеличенията на заплатите през последните години. Той заяви, че трябва да се обсъдят бизнес плановете на транспортните дружества и възможностите за по-ефективното им управление.

Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски съобщи пред журналисти, че в основата на данъчните оценки за 2027 г. е заложено увеличение до 33%, а през 2028 и 2029 г. – до 35%. По думите му това е политика, която ще има отражение както върху гражданите, така и върху приходите на Столичната община.

През 2027 г. общината очаква около 25 млн. евро повече собствени приходи в резултат на промените, каза Клисурски. Той уточни, че това означава гражданите да очакват по-високи данъци при сделки с недвижими имоти – при покупки, продажби и дарения, тъй като размерът на местния данък при тези сделки е свързан с данъчната оценка.

Клисурски отбеляза, че не може да бъде направена напълно точна прогноза за приходите, тъй като те ще зависят от пазара на недвижими имоти и от това какъв брой сделки ще бъдат извършени и на каква стойност.

По думите му още през първата половина на годината пазарът на недвижими имоти е вървял с високи темпове, но през юли и август вече се наблюдава известно забавяне. Клисурски подчерта, че развитието на пазара не може да бъде контролирано или точно прогнозирано от общината.

Допълнителните приходи, които ще постъпят в общинския бюджет, ще бъдат насочени към нуждите на града, сред които детски градини, училища, транспорт, градска среда и зелената система, каза заместник-кметът.

Той посочи, че бюджетът на Столичната община е балансиран. За разлика от държавата общината не може да планира дефицит, поради което приходите и разходите трябва да бъдат изравнени, обясни зам.-кметът.

Клисурски отбеляза, че и при този бюджет има недостиг на средства спрямо нуждите на отделните направления. По думите му районните кметове, заместник-кметовете и общинските съветници могат да посочат различни нужди, но задачата е средствата да бъдат разпределени на базата на ясни принципи и политики.

Терзиев заяви, че въпреки рекордния размер на бюджета нивото на задлъжнялост на общината остава ниско – под законово регламентирания праг от 15%. Според него това дава възможност през следващия мандат да бъде осигурено допълнително финансиране за големи инфраструктурни проекти.

Кметът посочи още, че собствените приходи на Столичната община се увеличават с около 65 млн. евро тази година. По думите му това създава допълнителни възможности за по-смело планиране на големи проекти.

Терзиев отбеляза, че заради ограниченията, свързани с изборния период, общината няма да може да поема нови дългови ангажименти в определен период преди изборите. По думите му затова дотогава трябва да бъдат подготвени максимален брой проекти и да бъде постигнато съгласие кои от тях са приоритетни.

Според него увеличаването на собствените приходи ще даде възможност през 2028 г. отново да се обсъжда поемането на нов дълг за реализацията на големи проекти. Той посочи, че взетият заем ще намери по-съществено отражение в бюджета за 2027 г., като ще даде многогодишен старт на ключови за града проекти.