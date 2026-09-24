24 септември 1918 г.: Войнишкото въстание – бунтът, който стига до София

На 24 септември 1918 г. сред отстъпващите български войски избухва бунт, който остава в историята като Войнишкото въстание, известно още като Владайското въстание.
Събитията се развиват в един от най-тежките моменти за България през Първата световна война. След пробива при Добро поле на 15 септември фронтът на Българската армия започва да се разпада. Части от войските се оттеглят към старите граници на страната, а сред войниците се натрупва силно недоволство от продължителната война, тежките условия и военното ръководство.
В района на Кюстендил и Радомир започват да се събират големи групи войници. Част от тях отказват да продължат отстъплението по установения ред и се насочват срещу властта.
От бунт към политическо въстание
Правителството се опитва да овладее ситуацията по мирен път.
На 25 септември са освободени от затвора лидерите на Българския земеделски народен съюз Александър Стамболийски и Райко Даскалов. Те са изпратени при войниците с надеждата да успеят да ги убедят да прекратят движението си и да се възстанови редът.
Развитието на събитията обаче поема в друга посока.
Райко Даскалов застава начело на въстаналите войници, а Стамболийски също се присъединява към движението.
На 27 септември 1918 г. в Радомир Даскалов обявява свалянето на монархията и провъзгласява България за република. Александър Стамболийски е определен за председател на временното правителство, а Даскалов поема ръководството на войските. Историческите извори свързват тези събития с т.нар. Радомирска република.
Въстаниците тръгват към София
След обявяването на републиката въстаническите сили се насочват към столицата.
В края на септември те достигат района на София и влизат в сражения с правителствените войски. В защитата на столицата участват части от гарнизона, юнкери от Военното училище и други подразделения.
В боевете около Владая, Княжево, Горна баня и Бояна въстаническите сили са спрени.
На 29 септември България подписва Солунското примирие с държавите от Антантата. В същото време боевете между правителствените войски и въстаниците продължават.
На 30 септември правителствените сили преминават в контранастъпление.
Краят на въстанието
Въстаническите части са разгромени, а ръководителите на движението се оттеглят.
На 2 октомври 1918 г. правителствените войски влизат в Радомир. С това Войнишкото въстание е окончателно потушено.
Точният брой на жертвите се посочва различно в историческите източници. Според някои данни загиват около 400 въстанали войници и около 30 души от правителствените части, но други изследвания дават по-високи оценки. Поради различията в изворите броят на жертвите не може да бъде посочен като напълно установен.
Един от преломните моменти през 1918 г.
Войнишкото въстание се случва само дни преди края на българското участие в Първата световна война.
То е резултат от натрупаното военно и социално напрежение, но едновременно с това се превръща и в политически опит за промяна на държавното управление.
След поражението България навлиза в един от най-тежките периоди от новата си история. На 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд абдикира в полза на сина си Борис III.
Събитията от края на септември остават в историята не само като бунт на изморени от войната войници, но и като кратък опит за сваляне на монархията и установяване на републиканско управление в България.
Повече от век по-късно Войнишкото въстание остава един от най-драматичните епизоди от последните дни на България в Първата световна война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
14:51 24.09.2026
2 честен ционист
14:55 24.09.2026
3 Кой отстъпва по бързо
14:55 24.09.2026
4 Галина Колева
Коментиран от #6, #9, #12
14:59 24.09.2026
5 Във всеки дреме нещо варварско
15:00 24.09.2026
6 Дявол и евангелие
До коментар #4 от "Галина Колева":А превратът на 09 юни 1923
15:02 24.09.2026
7 Филибето
15:03 24.09.2026
8 Срамно
15:06 24.09.2026
9 Добре Танас
До коментар #4 от "Галина Колева":А Военният съюз,черните капитани,вагонетките из нощна София,пещите в дирекцията на Лъвов мост,главата на Стамболийски в конска торба?
15:06 24.09.2026
10 Президента
Деси - Като ти зашия един зад врата, ще спреш да се съединяваш със секретарките...
Копринката - Тихо, тихо да не ни чуе Урсула, че тя нито париите обича, нито хетеросексуалните...
В сянка, тъмна фигура на години, но с генералски апломб - Миирно! Не сме ви назначили да мислите, а да изземете хазарта, горивата, и контрабандата!
- Беегом......маарш!
15:07 24.09.2026
11 Жалко, че не са
15:10 24.09.2026
12 Селяниона с колелото
До коментар #4 от "Галина Колева":Моля моля малките гъски да пасат на ливадата. Ти видяла ли си руски войник от 1950 до 1989 в България та пишеш за "окупация". България имаше 130000 човека собствена обучена армия с модерна за онова време техника - танкове, самолети, ПВО и всичко останало. Окупирани и колонизирани сме сега защото у нас има 15000 американски войници в 4 "натовски" бази, които са си чисто американски. Освен това имаме 23-25000 военнослужещи от които 99% не стават за нищо. Виж примера от 2019 когато двама сигани на 17г. и 21г. в с. Войводино, обл. Пловдив пребиха и вкараха в болница 33-годишен военнослужещ от Специалните сили участвал в три мисии в Ирак и Афганистан.
Коментиран от #15
15:15 24.09.2026
13 ВМРО
15:16 24.09.2026
14 Специалист
15:26 24.09.2026
15 НАЧАЛНИК
До коментар #12 от "Селяниона с колелото":А ВАША МИЛОСТ Е БИЛ ВЗВОДЕН
ЗКПЧ НА ТЕЗ ДВАМАТА🗣 нали
А И „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ”НА ....БНА...
Коментиран от #21
15:35 24.09.2026
16 евробудала
15:36 24.09.2026
17 Да помним
15:37 24.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ей, мишка!
До коментар #15 от "НАЧАЛНИК":Прадникът на БНА е на 23 септември! Но ти откъде ще знаеш, макар, че си дърт? Ти си бил НГВС /негоден за военна служба/ и казарма не си виждал. Нали, мишка?
15:40 24.09.2026
22 НАЦИОНАЛИСТ
$инът му в ТРЕТА! П Р О К Л Е Т И ДА са!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-дж€н д€ р .$ти!
15:44 24.09.2026
23 28 Стремски
Коментиран от #24
15:47 24.09.2026
24 Като на псЕ
До коментар #23 от "28 Стремски":Дядо ми се е бил на Червената стена при Битоля в 6-та БДинскА дивизия. Казваше,че са щели да извият врата на ФЕрдо като на краставо псе, но правителството ни ги оставило няколко месеца пленници/заложници на Антантата.
15:55 24.09.2026