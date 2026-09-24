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24 септември 1918 г.: Войнишкото въстание – бунтът, който стига до София

24 септември 1918 г.: Войнишкото въстание – бунтът, който стига до София

24 Септември, 2026 14:46 856 24

  • войнишкото въстание-
  • владайското въстание-
  • александър стамболийски-
  • райко даскалов-
  • софия

Разбитите и отстъпващи български войници се насочват към вътрешността на страната, а само дни по-късно в Радомир е обявена република

24 септември 1918 г.: Войнишкото въстание – бунтът, който стига до София - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 24 септември 1918 г. сред отстъпващите български войски избухва бунт, който остава в историята като Войнишкото въстание, известно още като Владайското въстание.

Събитията се развиват в един от най-тежките моменти за България през Първата световна война. След пробива при Добро поле на 15 септември фронтът на Българската армия започва да се разпада. Части от войските се оттеглят към старите граници на страната, а сред войниците се натрупва силно недоволство от продължителната война, тежките условия и военното ръководство.

В района на Кюстендил и Радомир започват да се събират големи групи войници. Част от тях отказват да продължат отстъплението по установения ред и се насочват срещу властта.

От бунт към политическо въстание

Правителството се опитва да овладее ситуацията по мирен път.

На 25 септември са освободени от затвора лидерите на Българския земеделски народен съюз Александър Стамболийски и Райко Даскалов. Те са изпратени при войниците с надеждата да успеят да ги убедят да прекратят движението си и да се възстанови редът.

Развитието на събитията обаче поема в друга посока.

Райко Даскалов застава начело на въстаналите войници, а Стамболийски също се присъединява към движението.

На 27 септември 1918 г. в Радомир Даскалов обявява свалянето на монархията и провъзгласява България за република. Александър Стамболийски е определен за председател на временното правителство, а Даскалов поема ръководството на войските. Историческите извори свързват тези събития с т.нар. Радомирска република.

Въстаниците тръгват към София

След обявяването на републиката въстаническите сили се насочват към столицата.

В края на септември те достигат района на София и влизат в сражения с правителствените войски. В защитата на столицата участват части от гарнизона, юнкери от Военното училище и други подразделения.

В боевете около Владая, Княжево, Горна баня и Бояна въстаническите сили са спрени.

На 29 септември България подписва Солунското примирие с държавите от Антантата. В същото време боевете между правителствените войски и въстаниците продължават.

На 30 септември правителствените сили преминават в контранастъпление.

Краят на въстанието

Въстаническите части са разгромени, а ръководителите на движението се оттеглят.

На 2 октомври 1918 г. правителствените войски влизат в Радомир. С това Войнишкото въстание е окончателно потушено.

Точният брой на жертвите се посочва различно в историческите източници. Според някои данни загиват около 400 въстанали войници и около 30 души от правителствените части, но други изследвания дават по-високи оценки. Поради различията в изворите броят на жертвите не може да бъде посочен като напълно установен.

Един от преломните моменти през 1918 г.

Войнишкото въстание се случва само дни преди края на българското участие в Първата световна война.

То е резултат от натрупаното военно и социално напрежение, но едновременно с това се превръща и в политически опит за промяна на държавното управление.

След поражението България навлиза в един от най-тежките периоди от новата си история. На 3 октомври 1918 г. цар Фердинанд абдикира в полза на сина си Борис III.

Събитията от края на септември остават в историята не само като бунт на изморени от войната войници, но и като кратък опит за сваляне на монархията и установяване на републиканско управление в България.

Повече от век по-късно Войнишкото въстание остава един от най-драматичните епизоди от последните дни на България в Първата световна война.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    17 9 Отговор
    а "добрият" бъдещ цар, тогава главнокомандващ, изпраща срещу българските войници немски войски

    14:51 24.09.2026

  • 2 честен ционист

    5 6 Отговор
    Така Волен и Костадин ще оглавят бунтовете след изборите.

    14:55 24.09.2026

  • 3 Кой отстъпва по бързо

    13 0 Отговор
    Военния щаб квартира в Кюстендил отдавна е бил опразнен от генералитета- главния виновник за провала на Солунския фронт. И тъй наречените други подразделения са германски части.

    14:55 24.09.2026

  • 4 Галина Колева

    8 13 Отговор
    НАЧАЛО НА ПОГРОМА НАД БЪЛГАРИЯ.СЛЕДВА СЕПТЕМВРИСКО ВЪСТАНИЕ 1923г. ПРЕВРАТ НА 09.09.1944 г. И ПОСЛЕДВАЩА ОКУПАЦИЯ ОТ СССР.НЕЗАКОНЕН РЕФЕРЕНДУМ И МРАКОБЕСЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ ДО 1989г.СЕГА СМЕ ПОДОБИЕ НА ДЪРЖАВА БЕЗ ИДЕАЛИ И НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.СЛУГИНАЖ И КОРУПЦИЯ.

    Коментиран от #6, #9, #12

    14:59 24.09.2026

  • 5 Във всеки дреме нещо варварско

    9 1 Отговор
    Дивакът Харлаков отряза главата на Стамболийски други бяха изгорени живи. Сега пак се почва с разделение и бутане на паметници

    15:00 24.09.2026

  • 6 Дявол и евангелие

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Галина Колева":

    А превратът на 09 юни 1923

    15:02 24.09.2026

  • 7 Филибето

    12 3 Отговор
    Трябваше още тогава да се обяви България за републик,а Фердинанд да бъде съден! Кой може да вини войниците,че калпавият цар и местните му слуги два пъти заложиха на губеща карта?!

    15:03 24.09.2026

  • 8 Срамно

    3 3 Отговор
    Това е недопустимо и срамно поведение за идеалите на една армия поддала се на манипулациите на шепа узурпатори жадни за българската власт причинили непоправими и необратими щети за българската кауза за Обединение и никога не трябва да бъде повтаряна от много.

    15:06 24.09.2026

  • 9 Добре Танас

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Галина Колева":

    А Военният съюз,черните капитани,вагонетките из нощна София,пещите в дирекцията на Лъвов мост,главата на Стамболийски в конска торба?

    15:06 24.09.2026

  • 10 Президента

    1 3 Отговор
    - Парии от вси страни, съединявайте се...
    Деси - Като ти зашия един зад врата, ще спреш да се съединяваш със секретарките...
    Копринката - Тихо, тихо да не ни чуе Урсула, че тя нито париите обича, нито хетеросексуалните...
    В сянка, тъмна фигура на години, но с генералски апломб - Миирно! Не сме ви назначили да мислите, а да изземете хазарта, горивата, и контрабандата!
    - Беегом......маарш!

    15:07 24.09.2026

  • 11 Жалко, че не са

    7 2 Отговор
    пречукали фердинанд и копилетата му

    15:10 24.09.2026

  • 12 Селяниона с колелото

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Галина Колева":

    Моля моля малките гъски да пасат на ливадата. Ти видяла ли си руски войник от 1950 до 1989 в България та пишеш за "окупация". България имаше 130000 човека собствена обучена армия с модерна за онова време техника - танкове, самолети, ПВО и всичко останало. Окупирани и колонизирани сме сега защото у нас има 15000 американски войници в 4 "натовски" бази, които са си чисто американски. Освен това имаме 23-25000 военнослужещи от които 99% не стават за нищо. Виж примера от 2019 когато двама сигани на 17г. и 21г. в с. Войводино, обл. Пловдив пребиха и вкараха в болница 33-годишен военнослужещ от Специалните сили участвал в три мисии в Ирак и Афганистан.

    Коментиран от #15

    15:15 24.09.2026

  • 13 ВМРО

    3 3 Отговор
    Заради това предателят Райко Даскалов е осъден на смърт от ВМРО. Присъдата е изпълнена 5 години по-късно в Прага.

    15:16 24.09.2026

  • 14 Специалист

    4 1 Отговор
    Това трябва да е национален празник. Че народа изгонва царя. А не някаква независимост предварително уредена от великите сили

    15:26 24.09.2026

  • 15 НАЧАЛНИК

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Селяниона с колелото":

    А ВАША МИЛОСТ Е БИЛ ВЗВОДЕН
    ЗКПЧ НА ТЕЗ ДВАМАТА🗣 нали
    А И „ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ”НА ....БНА...

    Коментиран от #21

    15:35 24.09.2026

  • 16 евробудала

    4 2 Отговор
    С Войнишкото въстание започва гражданската война в България,която се води и до днес! И ще се води докато богатата прослойка не разбере,че и другите искат достоен живот!

    15:36 24.09.2026

  • 17 Да помним

    4 2 Отговор
    Да помним, че Кобургготите изпиха кръвта на народа. Този мъжеложец Фердинанд и после хитрия му син Борис, който го наследи след абдикацията. Та чак до Симеон, който заграби толкова имоти...

    15:37 24.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ей, мишка!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "НАЧАЛНИК":

    Прадникът на БНА е на 23 септември! Но ти откъде ще знаеш, макар, че си дърт? Ти си бил НГВС /негоден за военна служба/ и казарма не си виждал. Нали, мишка?

    15:40 24.09.2026

  • 22 НАЦИОНАЛИСТ

    2 0 Отговор
    €вро-дж€н дъ рът ф€р ди на нд НИ ВКАРА В ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ,
    $инът му в ТРЕТА! П Р О К Л Е Т И ДА са!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-дж€н д€ р .$ти!

    15:44 24.09.2026

  • 23 28 Стремски

    1 0 Отговор
    Дядо ми е бил на фронта там.Разказвал е на баща ми,че са били голи,боси и гладни.Върлували са испанската инфлуенца,тиф,холера.Имали са огромен недостиг на снаряди,а антантаджийте са ги засипвали ежесекундно с артилерията си.Още преди атаката,ротите са били по 70-80 човека,а по онова време тя е 400.

    Коментиран от #24

    15:47 24.09.2026

  • 24 Като на псЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "28 Стремски":

    Дядо ми се е бил на Червената стена при Битоля в 6-та БДинскА дивизия. Казваше,че са щели да извият врата на ФЕрдо като на краставо псе, но правителството ни ги оставило няколко месеца пленници/заложници на Антантата.

    15:55 24.09.2026