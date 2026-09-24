Цените на дизела във Великобритания гонят рекорд

Средната цена на дизеловото гориво във Великобритания се е приближила до рекордно високо ниво и е на прага да пробие психологически важната бариера от £2 (2.65 USD) за литър, според RAC.

„Цената на дизеловото гориво продължава стабилно да се приближава до нов исторически връх. В момента средната национална цена за литър е £1,973, което означава, че сме само на 1.78 пенса по-малко от надминаване на рекордното ниво от £1.99, поставено на 25 юни 2022 г., въпреки че разбираме, че много бензиностанции вече надвишават това ниво“, съобщи компанията.

В резултат на това зареждането на типичен семеен автомобил с резервоар от 55 литра сега струва £108.52 (144), което е с £30 (почти 40 USD) повече, отколкото преди войната в Иран.

Цените на бензина също достигнаха нов връх от края на февруари – 1,73 паунда за литър, а пълен резервоар струва средно 95 паунда (125 USD). Това е с 22 паунда (29 USD) повече, отколкото преди САЩ и Израел да започнат атаките срещу Ислямската република.