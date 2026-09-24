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Цените на дизела във Великобритания гонят рекорд

Цените на дизела във Великобритания гонят рекорд

24 Септември, 2026 14:45 1 004 8

  • великобритания-
  • дизел-
  • гориво-
  • цена-
  • рекорд

Литърът достигна 1,97 паунда

Цените на дизела във Великобритания гонят рекорд - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Средната цена на дизеловото гориво във Великобритания се е приближила до рекордно високо ниво и е на прага да пробие психологически важната бариера от £2 (2.65 USD) за литър, според RAC.

„Цената на дизеловото гориво продължава стабилно да се приближава до нов исторически връх. В момента средната национална цена за литър е £1,973, което означава, че сме само на 1.78 пенса по-малко от надминаване на рекордното ниво от £1.99, поставено на 25 юни 2022 г., въпреки че разбираме, че много бензиностанции вече надвишават това ниво“, съобщи компанията.

В резултат на това зареждането на типичен семеен автомобил с резервоар от 55 литра сега струва £108.52 (144), което е с £30 (почти 40 USD) повече, отколкото преди войната в Иран.

Цените на бензина също достигнаха нов връх от края на февруари – 1,73 паунда за литър, а пълен резервоар струва средно 95 паунда (125 USD). Това е с 22 паунда (29 USD) повече, отколкото преди САЩ и Израел да започнат атаките срещу Ислямската република.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1.97 паунда = 2.20 евро качествени горив

    4 21 Отговор
    Тук 2 евро за нискооктановия руски нефт "Урал"...Ужасно е
    Оставка мунчо кРадев Боташов

    Коментиран от #2

    14:51 24.09.2026

  • 2 Стенли

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "1.97 паунда = 2.20 евро качествени горив":

    Ами същата цена каквото в България в евро ,само че не вярвам в ингилизко МРЗ да е 620 паунда🤨

    14:59 24.09.2026

  • 3 Жорж Ганчев

    10 2 Отговор
    За бога братя,не купувайте!

    15:00 24.09.2026

  • 4 А в русия изобщо вече не може

    4 11 Отговор
    да се намери петрол

    15:12 24.09.2026

  • 5 От миналата

    2 2 Отговор
    седмица на някой бензиностанции в Лийдс дизела подмина £2 . 😡😡😡

    15:18 24.09.2026

  • 6 ........–

    1 0 Отговор
    Местя го !

    15:23 24.09.2026

  • 7 Ъъъ

    1 0 Отговор
    И пак купуват 1 тон дизел с една минимална заплата...🤔

    15:39 24.09.2026

  • 8 Констатация

    0 0 Отговор
    Днес у дребна Британия, утре и у нас.... -)))))

    15:44 24.09.2026