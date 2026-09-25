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Интернетът в Северна Етиопия прекъсна на фона на нова ескалация на конфликта

Интернетът в Северна Етиопия прекъсна на фона на нова ескалация на конфликта

25 Септември, 2026 08:16 424 2

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NetBlocks потвърди прекъсване на мрежовата свързаност в Тигре, където отново се водят тежки сражения

Интернетът в Северна Етиопия прекъсна на фона на нова ескалация на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Интернет връзката в северната част на Етиопия е прекъсната на фона на новата ескалация на конфликта между силите на Тигре и федералното правителство в Адис Абеба, предава БТА.

Организацията за мониторинг на интернет пространството NetBlocks съобщи, че мрежовите данни потвърждават регионално прекъсване на връзката в Тигре, съвпадащо с информацията за телекомуникационен срив в района.

Прекъсването идва в момент на рязко засилване на бойните действия. Силите на Тигре са заявили, че се намират в състояние на „пълномащабна война“ с федералното правителство, а според АФП са били превзети три летища в региона и са предприети атаки към съседните Амхара и Афар.

Напрежението се засилва и заради създаването на коалиция от седем въоръжени групировки, които обявиха намерение да свалят правителството на премиера Абий Ахмед. В нея участват, наред с други формирования, Народният фронт за освобождение на Тигре и сили от Амхара и Оромия.

Прекъсването на интернет допълнително затруднява достъпа до информация от района, където продължават боевете.


Етиопия
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