Любомир Дацов: Свръхпечалбите са измислица, за да оправдаят правителствата средствата за по-високи разходи

"Свръхпечалбите са общо взето измислица, за да оправдаят правителствата необходимите им средства за по-високи харчове и разходи.“ Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

По повод подготвяните промени в данъчните закони той коментира следното:

"Влизаш в една доста хлъзгава популистка територия, където си играеш с морални категории и сочиш с пръст.“

"Държавата просто си измисляше допълнителни разходи и направи допълнителни разходи. От гледна точка на държавата редно е тя да си почисти къщичката и да я подреди“, коментира Дацов.

Според него вместо да се въвеждат нови и спорни механизми за облагане, трябва да се работи по оптимизацията на публичните разходи. "Не виждам и не зная за някакви съществени секторни промени, които да доведат до оптимизация на тези разходи“, каза той.

За данъчните оценки на имотите Дацов предупреди: "Не може да се вдигат основите, преди държавата да си е свършила нейната работа“, като посочи, че паралелно с това остава нерешен въпросът с изчисляването на такса смет според реално генерирания отпадък.

"Ако имаш нужда от повече приходи, направи стандартно вдигане на класическите данъци. Не измисляй такива неща като свръхпечалба. Обидно е за всички“, заяви Дацов.