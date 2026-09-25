Любомир Дацов: Свръхпечалбите са измислица, за да оправдаят правителствата средствата за по-високи разходи

"Свръхпечалбите са общо взето измислица, за да оправдаят правителствата необходимите им средства за по-високи харчове и разходи.“ Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.
По повод подготвяните промени в данъчните закони той коментира следното:
"Влизаш в една доста хлъзгава популистка територия, където си играеш с морални категории и сочиш с пръст.“
"Държавата просто си измисляше допълнителни разходи и направи допълнителни разходи. От гледна точка на държавата редно е тя да си почисти къщичката и да я подреди“, коментира Дацов.
Според него вместо да се въвеждат нови и спорни механизми за облагане, трябва да се работи по оптимизацията на публичните разходи. "Не виждам и не зная за някакви съществени секторни промени, които да доведат до оптимизация на тези разходи“, каза той.
За данъчните оценки на имотите Дацов предупреди: "Не може да се вдигат основите, преди държавата да си е свършила нейната работа“, като посочи, че паралелно с това остава нерешен въпросът с изчисляването на такса смет според реално генерирания отпадък.
"Ако имаш нужда от повече приходи, направи стандартно вдигане на класическите данъци. Не измисляй такива неща като свръхпечалба. Обидно е за всички“, заяви Дацов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 муцунка
Коментиран от #5, #15
08:09 25.09.2026
2 САААМО банките тука изнесоха
08:11 25.09.2026
3 Ха ха ха
08:13 25.09.2026
4 Фен
Коментиран от #8, #16
08:14 25.09.2026
5 Печалбар
До коментар #1 от "муцунка":Да работиш и да печелиш ти осмисля живота до пенсия,да мрънкаш и да обикаляш площади ти осмисля живота на комунист и революционер до живот даже и президент може да станеш
Коментиран от #17
08:16 25.09.2026
6 АГАТ а Кристи
08:17 25.09.2026
7 Ramzes
08:27 25.09.2026
8 Ку-ку
До коментар #4 от "Фен":Така е, но сега всички тези, които ги докараха на власт са по-ниски от тревата и не смеят да мърдат, защото "болката отзад" се увеличава неимоверно, а и като е без "смазване"...... 🤣🤣🤣
08:29 25.09.2026
9 оядени Дацовци от свръхпечалби
08:32 25.09.2026
10 Как се оправя Кочината ?
И Правителства !
Натвориха !
До Сега !
Очевидно !
Като Изметеш Всичко !
И започнеш изграждането !
На Отношенията !
Според Регламентираното от Конституцията !
И Закона !
Ако приходната част Е Поблем !
Очивидно !
Данаъчната система !
Трябва да се Върне !
Към Пропорционално !
Прогресивно Данъчно Облагане !
Както и стимулирането !
На Модерното Индустриално Производство !
Което без научните постижения на 20 -ти и 21-ви Век !
Не може да стане !
08:33 25.09.2026
11 Майстора
08:35 25.09.2026
12 измислици
08:36 25.09.2026
13 наддава,наддава
08:46 25.09.2026
14 Адвокати на мафията
Коментиран от #22
08:46 25.09.2026
15 Да ти кажа
До коментар #1 от "муцунка":Чисто и просто,банките ще вдигнат ЛИХВИТЕ,които сега са ниски и потърпевши ще са хората,теглили ипотечни кредити,за да си купят дом,т.е младите хора.Казвам го от личен опит(моите деца,които имат две деца,плащат 100 хил евро заем).Банките пак ще си правят печалбите.Румен Радев с едната ръка дава на младите,а с двете ръце взима.
Коментиран от #19
08:51 25.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ин Кяр
До коментар #5 от "Печалбар":Добре е да "поработиш" над себе си, че нещо много се дуеш.
08:52 25.09.2026
18 Ха ХаХа
08:52 25.09.2026
19 Защо
До коментар #15 от "Да ти кажа":Взимат големи заеми за големи жилища?
08:54 25.09.2026
20 тези
08:54 25.09.2026
21 Бат Минко
08:59 25.09.2026
22 Какво предлагаш?
До коментар #14 от "Адвокати на мафията":Да се "дерат" инициативите хора,хората,които на щракат с пръсти,а работят.Защото мафията знае как да крие и да лавира.Как точно се борят с мафията?!От вчера в соц.мрежи се пише за Весела Лечева и фирмите за бързи кредити и за хазарт.И как така ПБ се захванаха да узаконяват точно тях.Пък "случайно Весела Лечева е в близкият им кръг.Въобще....за обикновения човек няма нищо добро да се направи.
09:00 25.09.2026