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Любомир Дацов: Свръхпечалбите са измислица, за да оправдаят правителствата средствата за по-високи разходи

Любомир Дацов: Свръхпечалбите са измислица, за да оправдаят правителствата средствата за по-високи разходи

25 Септември, 2026 08:00 913 22

  • любомир дацов-
  • свръхпечалба-
  • правителство-
  • средства-
  • разходи

За данъчните оценки на имотите Дацов предупреди: "Не може да се вдигат основите, преди държавата да си е свършила нейната работа“, като посочи, че паралелно с това остава нерешен въпросът с изчисляването на такса смет според реално генерирания отпадък

Любомир Дацов: Свръхпечалбите са измислица, за да оправдаят правителствата средствата за по-високи разходи - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Свръхпечалбите са общо взето измислица, за да оправдаят правителствата необходимите им средства за по-високи харчове и разходи.“ Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

По повод подготвяните промени в данъчните закони той коментира следното:

"Влизаш в една доста хлъзгава популистка територия, където си играеш с морални категории и сочиш с пръст.“

"Държавата просто си измисляше допълнителни разходи и направи допълнителни разходи. От гледна точка на държавата редно е тя да си почисти къщичката и да я подреди“, коментира Дацов.

Според него вместо да се въвеждат нови и спорни механизми за облагане, трябва да се работи по оптимизацията на публичните разходи. "Не виждам и не зная за някакви съществени секторни промени, които да доведат до оптимизация на тези разходи“, каза той.

За данъчните оценки на имотите Дацов предупреди: "Не може да се вдигат основите, преди държавата да си е свършила нейната работа“, като посочи, че паралелно с това остава нерешен въпросът с изчисляването на такса смет според реално генерирания отпадък.

"Ако имаш нужда от повече приходи, направи стандартно вдигане на класическите данъци. Не измисляй такива неща като свръхпечалба. Обидно е за всички“, заяви Дацов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    28 1 Отговор
    Свръхдебелите пачки в джобовете ви никак не са измислица.

    Коментиран от #5, #15

    08:09 25.09.2026

  • 2 САААМО банките тука изнесоха

    27 0 Отговор
    МИЛИААААРДИ....И АКО ТВА НЕ Е СВРЪХ ПЕЧАЛБА .......

    08:11 25.09.2026

  • 3 Ха ха ха

    31 0 Отговор
    Този охранен шопар беше един от главните "експерти" които обясняваха че немало да има никакво увеличение на цените и инфлация след приемането на еврото и настояваше за влизането в еврозоната. Не мога да го гледам с надиплена му врат , те снимката му сложили. Другият отвратителен с надиплена на три етажа е охраненият арменец Хампатгазян.

    08:13 25.09.2026

  • 4 Фен

    4 15 Отговор
    Радев доведе Сектата и заедно счупиха държавата. Сега, олеле!😵‍💫

    Коментиран от #8, #16

    08:14 25.09.2026

  • 5 Печалбар

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "муцунка":

    Да работиш и да печелиш ти осмисля живота до пенсия,да мрънкаш и да обикаляш площади ти осмисля живота на комунист и революционер до живот даже и президент може да станеш

    Коментиран от #17

    08:16 25.09.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    3 9 Отговор
    Мунча все повече навлиза в ролята на онова пиле в калчищата...

    08:17 25.09.2026

  • 7 Ramzes

    9 1 Отговор
    TОзи говори глупости.

    08:27 25.09.2026

  • 8 Ку-ку

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Така е, но сега всички тези, които ги докараха на власт са по-ниски от тревата и не смеят да мърдат, защото "болката отзад" се увеличава неимоверно, а и като е без "смазване"...... 🤣🤣🤣

    08:29 25.09.2026

  • 9 оядени Дацовци от свръхпечалби

    11 1 Отговор
    Свръхпечалбите са измислица.Бедните ще платят всичко както винаги.От тях ще спасим държавата на Дацовците.

    08:32 25.09.2026

  • 10 Как се оправя Кочината ?

    1 0 Отговор
    Която Всичките тези Народни събрания !

    И Правителства !

    Натвориха !

    До Сега !

    Очевидно !

    Като Изметеш Всичко !

    И започнеш изграждането !

    На Отношенията !

    Според Регламентираното от Конституцията !

    И Закона !

    Ако приходната част Е Поблем !

    Очивидно !

    Данаъчната система !

    Трябва да се Върне !

    Към Пропорционално !

    Прогресивно Данъчно Облагане !

    Както и стимулирането !

    На Модерното Индустриално Производство !

    Което без научните постижения на 20 -ти и 21-ви Век !

    Не може да стане !

    08:33 25.09.2026

  • 11 Майстора

    10 0 Отговор
    Банките си имат добре платено лоби.Нали господин Дацов?

    08:35 25.09.2026

  • 12 измислици

    7 0 Отговор
    от милиарди грабеж

    08:36 25.09.2026

  • 13 наддава,наддава

    5 0 Отговор
    Дацов става все по-мазен и все по-мазен .Явно от народната кръвчица качва добре.Лобизъм и комисионни водят до големи небивалици да се дрънкат по атинародните ни до една телевизии .

    08:46 25.09.2026

  • 14 Адвокати на мафията

    6 1 Отговор
    Свръх печалбите са реалност, така както са реалност и картелите. Така както са реалност олигархията и мафията. Така както е реалност и корупцията. Така както са реалност и стотиците милиони отклонени евро в лични банкови сметки и стотици имоти на мафията и на олигархията. Така както е реалност и че политици министри прокурори съдии адвокати покровителстват мафията и олигархията, а някои от тях са дори и самите те. Както е реалност и че Дацов вероятно има за какво да бъде осъден и вкаран в затвора.

    Коментиран от #22

    08:46 25.09.2026

  • 15 Да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "муцунка":

    Чисто и просто,банките ще вдигнат ЛИХВИТЕ,които сега са ниски и потърпевши ще са хората,теглили ипотечни кредити,за да си купят дом,т.е младите хора.Казвам го от личен опит(моите деца,които имат две деца,плащат 100 хил евро заем).Банките пак ще си правят печалбите.Румен Радев с едната ръка дава на младите,а с двете ръце взима.

    Коментиран от #19

    08:51 25.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ин Кяр

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Печалбар":

    Добре е да "поработиш" над себе си, че нещо много се дуеш.

    08:52 25.09.2026

  • 18 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Счупиха коркалите на евроатлантиците

    08:52 25.09.2026

  • 19 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да ти кажа":

    Взимат големи заеми за големи жилища?

    08:54 25.09.2026

  • 20 тези

    0 0 Отговор
    мородери които от 1989г ни управляваха един след друг..все бяха назначени от посолствата..и следващите вече са подготвени..а народа мисли че ей така изведнъж се появи с плакат в ръка на жълтите павета Кирил Петков и компания от най умните и красивите..Не бъдете наивни. Тези които ги инсталират сами го признават...няма тайни..Вижте в Германия Алтернатива за Германия..трябваше да спечели мнозинство, но изведнъж се появява още една малка партийка и привлеча 5% избератели и АзГ не може да състави правителство, или в Берлин една лява партийка с председател -жена имигрант от някоя мюслиманска държава, изведнъж пръкна и привлече гласове на имигранти и пак попречи на АзГ да събере повече гласове..Така стоят нещата..Имитация на демокрация..

    08:54 25.09.2026

  • 21 Бат Минко

    0 0 Отговор
    То и високите такси са измислица.Тоя и Хампръцумян е желателно да отидат в затвора за антинародна дейност и да им бъде конфискувано всичко окрадено от народа.А са посмели да вдигнат лихви и такси данък печалба 100%.И за заплати над 10000 евро 60% данък.Ако не им изнася да се омитат.

    08:59 25.09.2026

  • 22 Какво предлагаш?

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Адвокати на мафията":

    Да се "дерат" инициативите хора,хората,които на щракат с пръсти,а работят.Защото мафията знае как да крие и да лавира.Как точно се борят с мафията?!От вчера в соц.мрежи се пише за Весела Лечева и фирмите за бързи кредити и за хазарт.И как така ПБ се захванаха да узаконяват точно тях.Пък "случайно Весела Лечева е в близкият им кръг.Въобще....за обикновения човек няма нищо добро да се направи.

    09:00 25.09.2026

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