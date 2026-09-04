ЦСКА картотекира отбора си за основната фаза на Лига на конференциите. Последното ново попълнение на "червените" - Диниш Алмейда, получи картотека за турнира. Прави впечатление обаче, че друг от летните попълнения Тамиму Уору е извън състава.

Аут е о Алехандро Пиедраита, който в следващите часове трябва да финализира преминаването си в Торонто.

Ето избраниците на ЦСКА за основната фаза на Лига на конференциите:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов;

Защитници: 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев;

Халфове: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето`о;

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра.