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Стеф Къри се е съгласил на 2-годишно удължаване на договора си с Голдън Стейт

Стеф Къри се е съгласил на 2-годишно удължаване на договора си с Голдън Стейт

26 Септември, 2026 12:17 450 3

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Голдън Стейт все още не е обявил официално условията по контракта на Къри

Стеф Къри се е съгласил на 2-годишно удължаване на договора си с Голдън Стейт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският баскетболист Стеф Къри се е съгласил на двегодишно удължаване на договора си с Голдън Стейт Уориърс на стойност 116 милиона долара, което ще го задържи в отбора до края на сезон 2028/2029 в НБА, съобщи източник, запознат пряко със сделката, пред агенция АР, съобщи БТА.

Голдън Стейт все още не е обявил официално условията по контракта на Къри. Баскетболистът имаше право на договор за сума до 136 милиона долара, така че на практика прави отстъпка на клуба, потвърждавайки дългогодишното си намерение да завърши кариерата си в Уориърс.

Генералният мениджър на Голдън Стейт Майк Дънлийви заяви миналия месец, че е оптимист за постигането на споразумение с двукратния носител на наградата за най-полезен играч (MVP) и лидер в историята на НБА по отбелязани тройки.

38-годишният Стеф Къри ще завърши настоящото удължаване на договора си (на стойност 62.6 милиона долара за сезон 2026/2027, подписано през август 2024-а), преди новият контракт да влезе в сила и да го задържи в отбора до 2029 година, когато ще бъде неговият 20-и сезон в лигата.

През миналия сезон Къри записа средни показатели от 26.6 точки, 4.7 асистенции и 3.6 борби, но изигра само 43 мача поради контузии. Той има четири титли в Националната баскетболна асоциация с Голдън Стейт, като последната е от 2022-а. Новината за новия договор на Къри беше съобщена първо от ESPN.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Нивото във факти пада като ФАБ 9000 в Покрайна .кой се интересува от тоя М.н...ал

    Коментиран от #3

    12:22 26.09.2026

  • 2 404

    1 1 Отговор
    Цига...на е огладнял.Не че някой ще обърне внимание на новината на факти

    12:24 26.09.2026

  • 3 Твоето ниво

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Е под това и на м.н.ал, защото Къри за тези 2 години ще изкара повече пари от теб и родатата ти до 9то коляно и ще ви купи и продаде.
    Интернет даде свободата на всеки да си мисли, че мнението му струва нещо….

    12:26 26.09.2026

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