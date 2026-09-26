Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов направи едно от най-силните си състезания във Формула 2

Никола Цолов направи едно от най-силните си състезания във Формула 2

26 Септември, 2026 12:53 900 8

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • баку

Неговият основен съперник за титлата Рафаел Камара спечели без изпреварвания

Никола Цолов направи едно от най-силните си състезания във Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Цолов направи едно от най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а неговият основен съперник за титлата Рафаел Камара спечели без изпреварвания и остана начело на подреждането при пилотите, предаде БТА.

Българският пилот от Кампос Рейсинг потегли 11-и, след като в събота бе наказан с три позиции заради грешка в питлейна.

Състезанието в Баку по традиция беше супер хаотично. До извършването на всички първи спирания имаше поредица от жълти флагове, а бързият стоп на Цолов го изведе до шеста позиция, след което той изпревари светкавично Лорънс ван Хьопен за петото място. Лидерът на пистата Алекс Дън пък получи наказание от пет секунди и в този момент българинът влизаше под границата.

Цолов бе категорично най-бързият пилот на пистата в средата на състезанието и записа най-добрата обиколка за 1:55.715 минути в 14-ата, а тази скорост го изстреля на четвърто място зад Мартиниус Стеншорн, Рафаел Камара и лидера Дън. Българският пилот на Кампос изпревари Стеншорн на стартовата права на 22-та обиколка, поставяйки отново най-добро време, а разликата му с Камара в този момент бе малко над две секунди.

Цолов се залепи зад Камара в края на състезанието, но времето не достигна за изпреварване и българинът завърши зад бразилеца на второто място. Състезателят на Инвикта води в подреждането с 207 точки и седем повече от Цолов, който добави една точка с най-добрата обиколка в надпреварата.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    13 1 Отговор
    Цолката направи още едно велико състезание 🏎️🏁🚥🏆💨

    12:54 26.09.2026

  • 2 Успех!

    5 0 Отговор
    Толкова интересно състезание, че си веднага си го пуснах на запис

    12:55 26.09.2026

  • 3 Браво, момче

    5 0 Отговор
    Хах, Дън направи същата грешка с пресичането на линията преди бокса като Цолов!😝

    12:56 26.09.2026

  • 4 РЕСПЕКТ

    10 1 Отговор
    Браво, Ники!
    Браво!!!

    12:56 26.09.2026

  • 5 Българския лъв 6

    8 1 Отговор
    Вчера всичко се обърка, но днес ги размаза просто .
    Отбора му Кампос все още е пръв с 333т.

    12:58 26.09.2026

  • 6 Данчо

    6 1 Отговор
    Според мен колата му беше по-бърза от Родин и Инвикта - значи можело с едни добри настройки да литне хаха

    13:01 26.09.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор
    Подир дъжд - качулка, за съжаление. Това най-вероятно беше последното състезание и Цолов изпусна титла, която му беше на тепсия, само да беше карал разумно в предишните състезания, вместо да прави глупави грешки.

    Коментиран от #8

    13:20 26.09.2026

  • 8 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    И като за последно може ли да се залепиш за конкурента и да не го фърлиш у тъча?

    13:26 26.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове