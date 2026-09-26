ЦСКА избра новия си треньор

Ръководните фактори в ЦСКА са избрали заместника на Христо Янев, предаде “Тема Спорт”.
В клуба вече са наясно с името, което ще стане треньор на армейците, като в момента се доуточняват последните детайли в контракта. Новият наставник със сигурност ще бъде чужденец. Очакванията са испанец да поеме юздите.
Подобна теза изказа и журналистът Явор Кръстев в предаването “Пред стадиона”. “Информациите, които достигат, са, че от всички кандидати, вече е отсят един. С него се водят преговори и съвсем скоро ще бъде представен”, заяви Кръстев.
Вече 19-ти ден от “Борисовата градина” не са обявили официално заместника на Янев. Казънлъшкият специалист информира, че ще напусне червените на 8 септември. Временен наставник за три мача бе Дани Моралес. Той записа две победи над Арда (4:1) и Локо Сф (2:0), както и равенство с Локо Пд (1:1). Вчера българският бразилец изведе червените в първата тренировка след 4-дневната почивка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
Коментиран от #3
15:06 26.09.2026
2 Верно ли?
15:25 26.09.2026
3 Кухорого,
До коментар #1 от "Коко":ЦСКА отказва да умре!
15:55 26.09.2026