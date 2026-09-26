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ЦСКА избра новия си треньор

ЦСКА избра новия си треньор

26 Септември, 2026 14:10 1 538 3

  • цска-
  • христо янев-
  • българска армия-
  • първа лига

Новият наставник на "червените" със сигурност ще бъде чужденец

ЦСКА избра новия си треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководните фактори в ЦСКА са избрали заместника на Христо Янев, предаде “Тема Спорт”.

В клуба вече са наясно с името, което ще стане треньор на армейците, като в момента се доуточняват последните детайли в контракта. Новият наставник със сигурност ще бъде чужденец. Очакванията са испанец да поеме юздите.

Подобна теза изказа и журналистът Явор Кръстев в предаването “Пред стадиона”. “Информациите, които достигат, са, че от всички кандидати, вече е отсят един. С него се водят преговори и съвсем скоро ще бъде представен”, заяви Кръстев.

Вече 19-ти ден от “Борисовата градина” не са обявили официално заместника на Янев. Казънлъшкият специалист информира, че ще напусне червените на 8 септември. Временен наставник за три мача бе Дани Моралес. Той записа две победи над Арда (4:1) и Локо Сф (2:0), както и равенство с Локо Пд (1:1). Вчера българският бразилец изведе червените в първата тренировка след 4-дневната почивка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    3 6 Отговор
    ЦСКА умря.Преди десет години.

    Коментиран от #3

    15:06 26.09.2026

  • 2 Верно ли?

    4 2 Отговор
    Само в Подуене мислят така и то не всички. Коко ли си, Шмоко ли си. Гледай си т. нар. Кабриолет и си трайкай!

    15:25 26.09.2026

  • 3 Кухорого,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    ЦСКА отказва да умре!

    15:55 26.09.2026

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