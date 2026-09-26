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Роден в Москва казахстанец оглави световния шахмат

Роден в Москва казахстанец оглави световния шахмат

26 Септември, 2026 15:20 465 1

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Турлов беше част от екипа на Аркадий Дворкович, докато руснакът не оттегли кандидатурата си

Роден в Москва казахстанец оглави световния шахмат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Роденият в Москва казахстанец Тимур Турлов беше избран за президент на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) на провеждащото се в Самарканд (Узбекистан) Общо събрание на централата, предаде БТА.

Турлов получи 110 гласа от делегатите и става деветият президент на ФИДЕ. Вадим Розенщайн от Германия събра 85 гласа, докато сънародникът му Ян-Хенрик Бютнер отпадна след първия кръг на гласуването.

38-годишният Тимур Турлов оглави Шахматната федерация на Казахстан през 2023-а, а година по-късно застана начело и на Международната училищна шахматна федерация. Той е основател на холдинга Freedom Holding Corp.

Преди това руснакът Аркадий Дворкович доброволно преустанови изпълнението на задълженията си като президент на шахматната централа за срока на действие на санкциите на Европейския съюз, а ТАСС съобщи, че няма да участва в изборите.

Дворкович ръководеше ФИДЕ от 2018 година, а впоследствие 15-ият световен шампион по шахмат - индиецът Вишванатан Ананд, беше назначен за изпълняващ длъжността президент на международната федерация.

Турлов беше част от екипа на Аркадий Дворкович, докато руснакът не оттегли кандидатурата си.


Узбекистан
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  • 1 мдааааа

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    Сигурен съм , че причината е - къде се е родил ...

    15:28 26.09.2026

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