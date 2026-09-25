ЦСКА излезе със специална декларация заради новия стадион "Българска армия"

От ръководството на ПФК ЦСКА публикуваха официална декларация на клубния си сайт, с която се обърнаха към "червената" общност.

Поводът за позицията на "армейците" са появилите се в последните дни слухове за напрежение между клуба и Министерството на младежта и спорта около откриването на новия стадион "Българска армия".

В обръщението си от Борисовата градина уверяват феновете, че комуникацията между двете страни е в нормални рамки и призовават привържениците да не се подвеждат по спекулации.

Ето какво гласи изявлението на клуба:

"Във връзка с многобройните спекулации в последните дни за напрежение между ЦСКА и Министерството на младежта и спорта, както и за забавяне на откриването на стадион „Българска армия“, клубът държи да информира цялата армейска общност, че стадион „Българска армия“ бе реконструиран за рекордно кратки срокове и сбъдването на голямата ни мечта – официалното завръщане в нашия дом, ще бъде факт съвсем скоро.

Все още няма насрочена дата за първия двубой, тъй като в момента се извършват последни довършителни дейности по имплементиране на огромен брой модерни интелигентни системи, които трябва да работят в пълен синхрон. След тяхното завършване, предстоят и изпитателни тестове на най-модерния стадион в България, който ще бъде най-функционалното, удобно и сигурно съоръжение, с което всички да се гордеем.

Искаме да уверим всички, че сме в постоянна и отлична комуникация с представителите на ММС по повод финализиране на необходимите процедури.

Разбираме огромното обществено вълнение около завръщането на ЦСКА на „Армията“. Ние също нямаме търпение да посрещнем вярната армейска публика в общия ни дом, но напомняме, че всяка информация, която не излиза от официалните канали на клуба по въпроса, не следва да се счита за достоверна. В общественото пространство често се тиражират спекулации и неверни твърдения, които – умишлено или не, създават ненужно напрежение.

От точната дата на първия официален двубой на „Българска армия“ зависи също и абонаментната кампания за настоящия сезон.

Крайната цена на картите ще бъде намалена спрямо броя мачове, които тимът ни вече е изиграл като домакин."