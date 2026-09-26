Бивш нападател на Ювентус е в интензивно отделение

Бившият нападател на Рома, Ювентус и Интер Пабло Даниел Освалдо е приет в интензивното отделение на болницата в Лавалол, Аржентина, след операция заради сериозен плеврален излив в десния бял дроб, пише "Мач Телеграф".

Освалдо, който има и мачове за националния отбор на Италия, е в тежко състояние и според аржентинския вестник „Кларин“ е с неясна прогноза.

По информация на изданието сестрата на 40-годишния бивш футболист го е открила в много тежко състояние и го е откарала в болницата. Аржентинска телевизионна програма съобщава, че Освалдо е претърпял хирургична интервенция, при която е било извършено отстраняване на част от белодробната тъкан.

След края на футболната си кариера Освалдо се насочи към музиката, а в последно време се завърна и към футбола като телевизионен коментатор.

През последните години бившият нападател неведнъж е говорил публично за борбата си със зависимости. Преди две години той публикува видео, в което разкри, че страда от депресия и се подлага на психиатрично лечение. Освалдо е роден в Аржентина, но избира да представлява Италия на международно ниво. За „скуадра адзура“ той записва 14 мача и 4 гола.