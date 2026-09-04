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ФИФА с обвинения към УЕФА за очерняща кампания

ФИФА с обвинения към УЕФА за очерняща кампания

4 Септември, 2026 12:59 435 0

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  • футбол

Въпреки оформянето като правни документи, това са малко повече от прессъобщения в допълнителна подкрепа на кампанията на УЕФА за очерняне срещу ФИФА и нейното ръководство

ФИФА с обвинения към УЕФА за очерняща кампания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Международната футболна федерация (ФИФА) обвини Европейската централа (УЕФА), че води „очерняща кампания“ срещу нея и президента Джани Инфантино, ескалирайки спора относно изоставеното предложение за продажба на дял в търговските права, според съдебно заявление“, видяно от агенция Reuters.

Миналата седмица УЕФА подаде едностранно заявление в окръжен съд в Ню Йорк (САЩ), с което иска разрешение за получаване на свидетелски показания и документи от компании, базирани в САЩ, за използване в потенциални наказателни производства в Швейцария.

„Въпреки оформянето като правни документи, това са малко повече от прессъобщения в допълнителна подкрепа на кампанията на УЕФА за очерняне срещу ФИФА и нейното ръководство“, се казва в заявлението на ФИФА.

От УЕФА вече заявиха, че обмислят наказателно производство срещу Инфантино и други служители на ФИФА заради FIFA Forward Enterprise - предложено юридическо лице, което би притежавало търговски права, свързани със Световните първенства за мъже и жени. Европейската футболна федерация твърди, че предложението е разработено без адекватни консултации с управителните органи на ФИФА и 211-те асоциации членки.

В искане за намеса, подадено на 1 септември, ФИФА иска от съда да отложи произнасянето по заявлението на УЕФА или да ѝ позволи да се противопостави на искането.

От ФИФА твърдят, че УЕФА иска разкриване на доказателства за „уж планирани (но несъществуващи) швейцарски наказателни производства“, а Международната централа също така настоява, че УЕФА се е опитала да провали предложението от самото начало.

Предложението беше оттеглено на 31 юли след противопоставяне от УЕФА и други регионални управителни органи.


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