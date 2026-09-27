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Ангел Русев коментира злоупотребите във федерацията по вдигане на тежести: Нещата не вървят на добре

Ангел Русев коментира злоупотребите във федерацията по вдигане на тежести: Нещата не вървят на добре

27 Септември, 2026 19:39 342 0

  • вдигане на тежести-
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  • асен златев

Федерацията не може да функционира към този момент, защото чакаме и съда, заяви един от най-изявените български тежкоатлети

Ангел Русев коментира злоупотребите във федерацията по вдигане на тежести: Нещата не вървят на добре - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ангел Русев говори за поредните проблеми, които съпътстват Българската федерация по вдигане на тежести. Един от най-изявените български тежкоатлети смята, че трябва да се спрат злоупотребите в централата, да се полага максималното от това, което могат треньори и президенти.

В предаването „Арена спорт“ по БНТ Русев сподели и каква е ситуацията, свързана поредните неуредици, които пречат и за започването на лагер относно Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо.

„След като пуснах моята публикация в социалните мрежи, тя се разпространи доста бързо. Мисля, че оттогава спортното министерство започна да реагира към проектите, които Асен Златев и нашите клубове са подали към тях. Мисля, че са започнали подготовката им към прегряване, но все още сме в изчакване“, бяха първите негови думи.

„Треньорът ми Радослав Атанасов беше нагласил така нещата, че да бъдем на лагер в София още преди 20 дни и към 10-и да заминем в Нинбо, тъй като трябва да отидем там, да възстановим, да видим как е атмосферата и да се насочим към вдигането, но в момента очакваме да ни кажат, че средствата са пуснати и да отидем. Няма яснота дали изобщо това ще се случи и дали ще отидем на световното, както и дали ще имаме някакъв лагер. Казаха, че участието ни е сигурно, но ние не говорим само за едно участие, защото гледаме как върви азиатско първенство. Другите състезатели вървят перфектно, защото имат лагери и най-доброто възстановяване, както и в нашия български спорт. Другите спортове печелят медали. Ако ние нямаме лагер, доста трудно ще се реализираме едни от най-добрите си резултати, на които сме способни“, допълни един от най-добрите ни щангисти.

Шесткратният европейски шампион отговори и на въпроса защо се стигна до тази ситуация в един от най-успешните български спортове.

„Доста години станаха, откакто аз съм в националния отбор при мъжете. Част съм от 2019-а и нямаме пропуснато състезание без медал общо. Стигна се до там, защото започнахме да печелим много отличия и много средства започнаха да влизат във федерацията. Както знаете, много президенти се смениха. В момента сме на изчакване точно на такава смяна. Има един треньор, заради който ние сме в тази ситуация. Той подаде жалба след приемането на Асен Златев като президент. По този начин федерацията не може да функционира към този момент, защото чакаме и съда. Не е добре да го казвам, но просто трябва да не се краде, а да се дава по-скоро максимално това, което могат треньори, президенти и каквото да било, за да върви спортът в рамките на нормалното.“

„Ние нямаме забавяне на месечните възнаграждения, просто не сме получвали средства. Последните бяха две или три заплати през януари, февруари, март за европейското. След това не сме получавали нито една стотинка от държавата, защото те не са заплати, а средства за подготовка. Всичко това става заради неуредиците, свързани с неразбирателството във федерацията и треньорският щаб. Много неща са включени към неразбирателството. Дори състезателите нямаме вече такава комуникация, защото малко или много приключиха със спорта личните им треньори. Според мен ги провокират по този начин. Виждаме, че нещата не вървят на добре, а спортът е с традиции. Това нещо може да се закрие заради дадени хора, които мисля, че не дават много на спорта като пречат на нас“, уточни той.

Тежкоатлетът говори повече относно това, че се е наложило да започне странична работа, която не е свързана с вдигането на тежести, за да преживява и издържа своето семейство.

„След Бундеслигата в Германия през лятото бях започнал да си търся работа и подходящата такава беше шофьор за бързо хранене. Работих по 12 часа дневно, ходих сутринта към 9:00 ч. в залата и тренирах сам. Понякога и треньорът ми идваше, защото останалите тренират по-късно, но спрях с тази работа, защото видях, че не мога да се подготвя за световното първенство. 12 часа са много и когато тренираш един път на ден….Благодаря на Алекс Мортезова и Панайот Панайотов, от които получавам някакви средства, за да преживяваме и да храня семейството си“, заяви Русев.


България
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